Calentada descomunal en el Girona - Osasuna: Rodillazo en el pecho y brutal tangana

El Girona se enfrentaba ante el Osasuna en el Estadio Municipal de Montilivi y los albirrojos se hicieron con la victoria con un gol solitario de Banat. El problema vino en los minutos finales cuando el centrocampista guineano Lass Kourouma tuvo un encontronazo con Aimar Oroz: Ambos chocaron y el guineano le soltó un rodillazo en el estómago al jugador rojillo. Ida de cabeza del '29' del Girona que vio la cartulina roja por conducta violenta. La situación podría acarrear una sanción mayor por la intencionalidad del acto en sí. Acto seguido, se formó una tangana gigantesca entre jugadores gironís, navarros y cuerpos técnicos.

Lass y Aimar Oroz en la brutal tangana del Girona Osasuna / MOVISTAR LALIGA TV

El Girona asoma la cabeza 'del pozo'

Ya son 2 victorias consecutivas de los de Michel que al fin agarran una buena dinámica tras el estrepitoso inicio de temporada del club propiedad del City Group. Los albirrojos se colocan en la 12º posición y acumulan números positivos: tres victorias en los últimos cinco partidos. Con 21 puntos, el conjunto catalán ha demostrado una mejoría clara, tanto a nivel de resultados como de juego, y se ven ciertos destellos de ese buen Girona que vimos hace un par de temporadas.