Laporta estalla contra Florentino

La relación entre Joan Laporta y Florentino Pérez simboliza una de las tensiones más profundas del fútbol español contemporáneo. Más allá de la histórica rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid, el choque entre ambos presidentes refleja dos modelos de poder, gestión y visión estratégica que solo coinciden cuando los intereses lo exigen. El distanciamiento se acentuó con el caso Negreira, cuando el Real Madrid decidió personarse como acusación particular. Desde el entorno azulgrana, el gesto se interpretó como una ruptura institucional y una traición política, agravando una relación ya deteriorada y que el presidente culé se encargó de manifestar.

Florentino Pérez y Joan Laporta, durante la entrega de medallas de la final de la Supercopa de 2025. / EFE

En el encuentro previo de la final de la Supercopa de España, al que no ha ido Florentino Pérez, Joan Laporta estalló contra el presidente blanco y anunció que las relaciones entre el Barça y el Real Madrid están en un punto elevado de tensión, llegando a deslizar que están rotas. "Máximo respeto y cordialidad. No sé si ha venido Florentino, al acto de la Federación no ha venido, pero es libre de hacer lo que quiera. Nosotros tenemos un máximo respeto por el rival y sus representantes. Siempre hemos actuado con una concordia institucional", comentó antes de asegurar el punto en el que están las relaciones entre ambos clubes.

"Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas. Eso no quiere decir que no haya un respeto. Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes", dijo el presidente del FC Barcelona.

Dos presidentes opuestos

Florentino Pérez representa una presidencia de corte empresarial, basada en la influencia silenciosa, la planificación a largo plazo y el control de los grandes centros de decisión del fútbol europeo. Su proyecto deportivo y económico se apoya en una estructura sólida y una red de alianzas internacionales que le permite marcar agenda sin grandes gestos públicos. Joan Laporta, en cambio, ejerce un liderazgo más político y comunicativo. Su presidencia se apoya en el relato identitario del barcelonismo y en una confrontación discursiva que conecta con su masa social. Laporta entiende el conflicto como una herramienta de cohesión interna, especialmente frente al Real Madrid y los estamentos del fútbol español.

La Superliga europea ha sido el principal punto de encuentro entre ambos, aunque más por necesidad que por convicción compartida. Mientras Florentino la concibe como un proyecto estructural para redefinir el fútbol, el Barça la ve como una posible tabla de salvación económica. Esta diferencia ha generado una alianza frágil, marcada por la desconfianza. Hoy, Laporta y Florentino mantienen una convivencia tensa y calculada. Se necesitan para sostener el peso político de sus clubes en Europa, pero sus intereses, estilos y prioridades chocan de forma constante. El resultado es una rivalidad que ya no solo se juega en el césped, sino también en los despachos.