Récord insólito del City (10-1) en la FA Cup: Diez disparos a puerta, diez goles

Y Rodrigo volvió a sonreír. El centrocampista español las ha vivido de todos los colores desde que ganara el Balón de Oro en 2024. De hecho, ya había caído lesionado incluso desde antes de recoger el galardón que le acreditaba como mejor jugador del mundo.

Y ahora, tras un largo camino en el que ha ido encadenando una lesión tras otra, Rodri volvió a reencontrarse con el gol. Fue 601 días después, en un trámite de FA Cup, pero sirvió para que el internacional con España se sacara una espinita que llevaba clavada mucho tiempo.

Diez goles le endosó el Manchester City al Exeter City. No tuvo piedad Pep Guardiola de un conjunto de la League One, la tercera categoría inglesa, en la primera ronda de los 'cityzens' en la FA Cup. Un partido que se le hizo demasiado largo al conjunto más modesto. En ese sentido, hubo tiempo para verlas de todos los colores en 90 minutos. Desde dos goles en propia hasta el primer tanto oficial del nuevo fichaje millonario del City.

Estreno de Semenyo

Y es que Semenyo, que hace tan solo tres días disputaba su último partido con el Bournemouth como titular y anotando el tanto de la victoria, tardó únicamente 54 minutos en estrenarse con la camiseta del Manchester City. El ghanés, que le costó 75 millones al conjunto 'skyblue', anotó el sexto gol del partido. Max Alleyne había estrenado el marcador y Rodri puso el segundo antes de dos goles en propia consecutivos (Jake Doyle y Jack Fitzwater) antes de finalizar la primera mitad.

Pero el gran partido del millonario fichaje del City estuvo eclipsado por la sonrisa de Rodri, que no veía portería desde el pasado 30 de junio de 2024 en los octavos de la Eurocopa frente a Georgia. Con el City, el que fuera Balón de Oro no marcaba desde el 19 de mayo del mismo año, en un 3-1 al West Ham de la última jornada liguera.

Cañonazo y al banquillo

Este sábado, tras una rotura del ligamento de la rodilla y una serie de problemas físicos, el mediocentro de la selección se sacó un cañonazo desde fuera del área para encarrilar el encuentro para los de Pep Guardiola. El español fue sustituido al descanso, sabedor el técnico catalán de que debe mantener cautela con su condición física porque la de este sábado era su segunda titularidad tras la lesión en los isquiotibiales de principios de temporada.

Ya en la segunda mitad, antes del mencionado 6-0 de Semenyo asistido por Cherki, Rico Lewys había anotado el cuarto a pase precisamente del ghanés. Reijnders, Nico O'Reilly, McAidoo y de nuevo Rico Lewis completaron la doble manita frente a un Exeter que pudo anotar el gol del honor por medio de George Birch. El City cerró el partido con un récord insólito: diez goles en diez disparos a puerta.