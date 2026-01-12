Arbeloa: de humillado a premio del banquillo del Real Madrid

El Real Madrid ha vuelto a sacudir su estructura deportiva con una decisión de alto impacto. Tras la derrota en la Supercopa de España frente al FC Barcelona, el club blanco ha hecho oficial la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. La apuesta para revertir la situación llega desde Valdebebas y tiene nombre propio: Álvaro Arbeloa. Una elección que no deja indiferente a nadie, especialmente por el contexto inmediato en el que se produce.

Y es que Arbeloa aterriza en el banquillo del Santiago Bernabéu apenas un día después de sufrir una de las derrotas más duras desde que dirige al Real Madrid Castilla. El filial blanco cayó de forma estrepitosa por 4-1 ante el Arenas de Getxo, un golpe que cuestionó su trabajo a corto plazo y que, lejos de penalizarle, ha terminado convirtiéndose en el preludio de su mayor “premio” profesional.

Xabi Alonso, una etapa marcada por la desconfianza

La salida de Xabi Alonso era un secreto a voces. El técnico tolosarra no ha conseguido dotar al Real Madrid de una identidad sólida durante la primera vuelta del campeonato liguero. La falta de juego colectivo, los problemas defensivos y una gestión del vestuario discutida han erosionado su figura desde los primeros meses de competición.

Xabi Alonso da instrucciones a sus jugadores durante la pausa para la hidratación en la final de la Supercopa de España / Kai Försterling / EFE

El Bernabéu, siempre exigente, comenzó a mostrar su desaprobación mucho antes de la derrota ante el FC Barcelona. La Supercopa no hizo más que acelerar un desenlace que parecía inevitable. El club, consciente de que la temporada corría serio peligro, optó por una solución interna y de urgencia.

Arbeloa, de la goleada en Primera RFEF al foco mediático

El nombramiento de Álvaro Arbeloa resulta tan llamativo como polémico. El técnico del Castilla ocupa actualmente la cuarta posición en su grupo de Primera RFEF con 31 puntos y en puestos de play off, un balance que avala su trabajo global. Sin embargo, la imagen dejada en el último encuentro ha sido especialmente dura.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla, durante un entrenamiento. / REAL MADRID

El 4-1 encajado ante el Arenas de Getxo fue interpretado como una humillación deportiva para un filial llamado a dominar su categoría. Apenas 24 horas después, ese mismo entrenador es “premiado” con el cargo más exigente del fútbol español. Una contradicción que ha encendido el debate entre aficionados y analistas.

Sin experiencia en Primera… pero con ADN Real Madrid

Arbeloa asume el reto sin experiencia previa en Primera División. Su principal aval no está en su currículum como técnico, sino en su profundo conocimiento del club, su liderazgo y su fuerte identificación con los valores del Real Madrid. Como jugador, vivió noches gloriosas y también fue objeto de críticas, una presión que ahora volverá a sentir multiplicada.

Imagen de archivo de Álvaro Arbeloa / EFE

La directiva confía en su carácter y en su capacidad para ordenar un vestuario que necesita un cambio inmediato de rumbo. El objetivo es claro: evitar otra temporada en blanco como la pasada bajo el mando de Carlo Ancelotti y volver a competir por títulos en la segunda vuelta.

Un movimiento arriesgado en un momento crítico

El Real Madrid se la juega. Apostar por un entrenador que viene de ser duramente goleado con el filial y que da el salto directo al primer equipo es una decisión de alto riesgo. Pero también es un mensaje claro: el club busca reacción, energía nueva y un giro emocional que sacuda a la plantilla.

De la humillación en un campo de Primera RFEF al banquillo del Santiago Bernabéu en tiempo récord. El fútbol, una vez más, demuestra que no entiende de lógicas convencionales. Arbeloa tiene ante sí la oportunidad de transformar una aparente contradicción en una historia de redención… o de convertirse en otro capítulo fallido en la interminable exigencia del Real Madrid.