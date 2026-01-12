Última hora del mercado de fichajes: Cancelo ya está en Barcelona
El ex del Valencia CF ha aterrizado este lunes en el aeropuerto barcelonés para cumplir los últimos tramites de la cesión
Joao Cancelo ya se encuentra en Barcelona. El fichaje del Barça en el mercado de invierno ha aterrizado este lunes a primera hora de la tarde para instalarse en la ciudad y pasar los últimos trámites previos a su incorporación oficial.
Cancelo debe pasar este martes la revisión médica y firmar el contrato de cesión hasta final de temporada procedente del Al-Hilal árabe. El jugador estaba en Oporto, donde seguía entrenando a la espera de cerrar su pase a la entidad barcelonista.
El luso quiere activarse cuanto antes después de un largo tiempo sin jugar y Hansi Flick lo incluirá de inmediato en la dinámica del primer equipo. La intención es que entre en las convocatorias cuanto antes y es posible que ya pueda viajar con el resto de sus compañeros a Santander para afrontar el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Racing.
En busca de títulos
La intención del club es presentar este martes al jugador y ofrezca sus primeras declaraciones en su segunda etapa como jugador barcelonista. Ya estuvo en una primera época, con Xavi Hernández en el banquillo en la temporada 2023-24 cuando no pudo ganar ningún título y ahora quiere sacarse la espina en el proyecto de Hansi Flick.
Cancelo, de 31 años, ha puesto mucho de su parte para poder completar esta cesión al FC Barcelona y rompió el compromiso que prácticamente tenía hecho con el Inter de Milán. Su gran objetivo era repetir una segunda etapa en el Barça, como así podrá llevar a cabo.
El futbolista podrá ser inscrito gracias a la lesión de larga duración de Andreas Christensen, cuyo 80 por ciento de su sueldo puede utilizarse para la llegada de un nuevo jugador, tal y como marca la reglamentación de LaLiga.
- Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”
- ¿Dónde está el límite de una posible dimisión? Corberán responde
- Comunicado oficial de la lesión de Thierry
- Cañizares estalla tras el Valencia - Elche : “Esto no se puede consentir”
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el insuficiente empate ante el Elche CF
- Recorrido y cortes de tráfico por la 10K Ibercaja Valencia
- Peter Lim condena al Valencia: Dos primeras vueltas consecutivas en puestos de descenso
- El Valencia Basket cae en Burgos y desciende al Grupo B de la Liga U