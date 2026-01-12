Última hora del mercado de fichajes: Cancelo ya está en Barcelona

Joao Cancelo ya se encuentra en Barcelona. El fichaje del Barça en el mercado de invierno ha aterrizado este lunes a primera hora de la tarde para instalarse en la ciudad y pasar los últimos trámites previos a su incorporación oficial.

Cancelo debe pasar este martes la revisión médica y firmar el contrato de cesión hasta final de temporada procedente del Al-Hilal árabe. El jugador estaba en Oporto, donde seguía entrenando a la espera de cerrar su pase a la entidad barcelonista.

El luso quiere activarse cuanto antes después de un largo tiempo sin jugar y Hansi Flick lo incluirá de inmediato en la dinámica del primer equipo. La intención es que entre en las convocatorias cuanto antes y es posible que ya pueda viajar con el resto de sus compañeros a Santander para afrontar el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Racing.

Cancelo en el Al-Hilal / @jpcancelo

En busca de títulos

La intención del club es presentar este martes al jugador y ofrezca sus primeras declaraciones en su segunda etapa como jugador barcelonista. Ya estuvo en una primera época, con Xavi Hernández en el banquillo en la temporada 2023-24 cuando no pudo ganar ningún título y ahora quiere sacarse la espina en el proyecto de Hansi Flick.

Cancelo, de 31 años, ha puesto mucho de su parte para poder completar esta cesión al FC Barcelona y rompió el compromiso que prácticamente tenía hecho con el Inter de Milán. Su gran objetivo era repetir una segunda etapa en el Barça, como así podrá llevar a cabo.

El futbolista podrá ser inscrito gracias a la lesión de larga duración de Andreas Christensen, cuyo 80 por ciento de su sueldo puede utilizarse para la llegada de un nuevo jugador, tal y como marca la reglamentación de LaLiga.