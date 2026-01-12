Crisis total en el RCD Mallorca: Arrasate en la cuerda floja y el club ya estudia un relevo en el banquillo

La situación del RCD Mallorca se ha tornado insostenible. La derrota frente al Rayo Vallecano en Vallecas ha intensificado una crisis que viene gestándose desde hace semanas y que ahora ha estallado con fuerza. El conjunto bermellón es cuartos por la cola, ocupa la 17ª posición y apenas cuenta con un punto de margen sobre los puestos de descenso, un escenario que ha disparado la preocupación en Son Moix.

El malestar de la afición quedó patente a la llegada de los jugadores al estadio, con escenas de tensión y reproches directos. Uno de los momentos más delicados lo protagonizó Johan Mojica, que llegó a bajarse del coche tras ser increpado por varios aficionados. Un reflejo claro del clima de crispación que rodea al equipo.

Arrasate, cada vez más cuestionado en el banquillo

Jagoba Arrasate atraviesa su momento más delicado desde su llegada al RCD Mallorca. El técnico vasco no ha logrado encontrar regularidad ni resultados y el equipo lleva gran parte del campeonato remando contracorriente, sin transmitir seguridad ni competitividad en los momentos clave.

Jagoba Arrasate en la previa ante el Real Betis / EFE

La derrota en Vallecas no ha hecho más que agravar una tendencia negativa que se arrastra desde las primeras jornadas. La falta de victorias, un juego poco convincente y la fragilidad defensiva han terminado por situar al entrenador en el centro de las críticas.

Un vestuario tensionado

A la mala dinámica deportiva se suma un ambiente interno que no atraviesa su mejor momento. En este contexto, la salida de Dani Rodríguez, producida hace alrededor de un mes, es vista dentro del club como uno de los episodios que evidenciaron la pérdida de sintonía entre cuerpo técnico y vestuario.

El ya excapitán puso fin a su etapa tras quedarse sin protagonismo durante varios meses, en un conflicto que contribuyó a aumentar la tensión en un grupo que ya venía tocado por los resultados.

La directiva empieza a moverse

Con el equipo al límite y la presión creciendo, la directiva del RCD Mallorca ha comenzado a valorar escenarios. Según informó el periodista Mateo Moretto en Marca, el club ya maneja dos posibles alternativas para el banquillo: Francisco Javier García Pimienta y Luis García Plaza.

Luis García Plaza, durante su etapa en el Alavés. / EFE

Especial atención genera el nombre de Luis García Plaza, un técnico que conoce bien la casa y que fue el encargado de devolver al Mallorca a Primera División. Su experiencia en situaciones comprometidas y su vínculo con la entidad juegan a su favor en caso de que se decida un cambio de rumbo.

La permanencia, en juego

En la clasificación, el Mallorca se mantiene en la 17ª posición, con solo un punto más que el Valencia CF y cuatro de ventaja sobre el Levante UD, rivales directos en la lucha por la salvación. La igualdad en la zona baja convierte cada jornada en una final y deja un margen de error prácticamente inexistente. Las próximas horas y días serán decisivos. La continuidad de Jagoba Arrasate está seriamente comprometida y un relevo en el banquillo ya se contempla como una opción real en los despachos de Son Moix. Con la afición al límite, un entorno cada vez más tenso y el descenso amenazando, el RCD Mallorca se enfrenta a una semana clave que puede marcar el rumbo de toda la temporada.