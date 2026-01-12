Cubarsí y Fermín insultan a la afición del Real Madrid tras la Supercopa
FC Barcelona y Real Madrid se vieron las caras en la final de la Supercopa de España que se disputó en el King Abdullah Sports City. Los de Xabi Alonso perdonaron a los de Flick en numerosas ocasiones y terminaron pagándolo con la derrota. El nerviosismo fue a más en los minutos finales y la roja directa a De Jong por un entradón fue otro detonante. Como si hicieran falta más a la cita.
Miles de personas animaban a uno u otro equipo desde la grada. Aficionados, generalmente locales, portando las camisetas y bufandas de culés y madridistas con los escudos trampeados. El mercado árabe condicionaba los históricos emblemas y de esta manera comercializan las insignias manipuladas a las que se les elimina la cruz en ambos casos. El dinero lo compra casi todo y por eso se lleva las finales a territorio lejano. Pocos son los aficionados que acuden hasta allí para presenciar los partidos de sus equipos, aunque hay españoles que aprovechan la cita y que viven allí para acudir al estadio.
El caso es que el FC Barcelona se impuso al Real Madrid por 3-2 y la euforia llevó a otra cosa. Unos no siempre saben perder y otros no siempre saben ganar, ley de vida. Nada más señalarse el final del choque se vivieron algunas escenas innecesarias con insultos y faltas de respeto. Mbappé, por ejemplo, quiso abandonar el césped nada más recibir la medalla de subcampeón, mientras que otros compañeros mostraban deportividad.
Insultos de Cubarsí y Fermín a los madridistas
Por otro lado, Cubarsí hizo un corte de mangas a la grada y Fermín dedicó unas palabras que en LaLiga le costarían caro. "¡Toma! ¡A chupar, chupa, a tu casa!", dijo a cierto sector presumiblemente de afición rival.
