Cubarsí y Fermín insultan a la afición del Real Madrid tras la Supercopa

FC Barcelona y Real Madrid se vieron las caras en la final de la Supercopa de España que se disputó en el King Abdullah Sports City. Los de Xabi Alonso perdonaron a los de Flick en numerosas ocasiones y terminaron pagándolo con la derrota. El nerviosismo fue a más en los minutos finales y la roja directa a De Jong por un entradón fue otro detonante. Como si hicieran falta más a la cita.

Miles de personas animaban a uno u otro equipo desde la grada. Aficionados, generalmente locales, portando las camisetas y bufandas de culés y madridistas con los escudos trampeados. El mercado árabe condicionaba los históricos emblemas y de esta manera comercializan las insignias manipuladas a las que se les elimina la cruz en ambos casos. El dinero lo compra casi todo y por eso se lleva las finales a territorio lejano. Pocos son los aficionados que acuden hasta allí para presenciar los partidos de sus equipos, aunque hay españoles que aprovechan la cita y que viven allí para acudir al estadio.

Kylian Mbappé durante un entrenamiento este sábado en Yeda, Arabia Saudí, un día antes de la final de la Supercopa de España ante el Barcelona / Kai Försterling / EFE

El caso es que el FC Barcelona se impuso al Real Madrid por 3-2 y la euforia llevó a otra cosa. Unos no siempre saben perder y otros no siempre saben ganar, ley de vida. Nada más señalarse el final del choque se vivieron algunas escenas innecesarias con insultos y faltas de respeto. Mbappé, por ejemplo, quiso abandonar el césped nada más recibir la medalla de subcampeón, mientras que otros compañeros mostraban deportividad.

Insultos de Cubarsí y Fermín a los madridistas

Por otro lado, Cubarsí hizo un corte de mangas a la grada y Fermín dedicó unas palabras que en LaLiga le costarían caro. "¡Toma! ¡A chupar, chupa, a tu casa!", dijo a cierto sector presumiblemente de afición rival.