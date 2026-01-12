El Levante UD de Luís Castro será el primer examen del Madrid de Arbeloa en el Bernabéu
Arbeloa debutará como entrenador del primer equipo blanco en la Liga contra el conjunto 'granota' en el inicio de la segunda vuelta de Liga
Los blancos jugarán ya este miércoles en Copa ante el Albacete con el nuevo técnico en el banquillo
El Real Madrid CF ha confirmado oficialmente que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Xabi Alonso, quien ha dejado el club tras poco más de siete meses al frente del banquillo blanco. El sábado 17 de enero, el técnico pasará su primer examen en el estadio Santiago Bernabéu frente a un club de la Comunitat Valenciana: el Levante UD.
El primer reto oficial al frente del Madrid de Arbeloa será este miércoles, 14 de enero, en la Copa del rey contra el Albacete Balompié en los octavos de final del torneo del KO. Tres días más tarde, llegará el turno del Levante en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga.
Desde la orilla 'granota', la cita tiene un atractivo extra. El Levante de Luís Castro, técnico que ha revivido a los de Orriols con cuatro de los últimos seis puntos, se presenta en el estadio madridista con la ambición de dar la sorpresa y dar pie a la escalada. A las órdenes del portugués, el equipo levantinista ganó en Sevilla (0-3) y rascó un punto en casa ante uno de los equipos más en forma, el RCD Espanyol (1-1).
El ambiente no será nada sencillo para el Levante UD, con una afición blanca expectante por ver al nuevo técnico debutar y mejorar la imagen ofrecida con Xabi Alonso, que no acabó de hacer despertar al Madrid.
Un sábado de doble enfrentamiento entre Madrid y Levante
El partido entre el Madrid y el Levante arrancará a las dos de la tarde. Dos horas antes, a las 12:00 horas del mediodía, habrá otro enfrentamiento destacado entre ambas entidades. Será en la jornada decimosexta de la Liga F Moeve. En tierras valencianas, se medirán los equipos femeninos de Levante y Real Madrid. Las blancas son segundas en la tabla, mientras que el conjunto 'granota' es colista y le urge una victoria, ya que la salvación se halla a cuatro unidades tras 15 jornadas.
