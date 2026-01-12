La pelea que persigue a Arbeloa: el nuevo entrenador del Real Madrid y su viejo enfrentamiento con Fernando Torres

El Real Madrid inicia una nueva etapa en enero de 2026. Tras la destitución de Xabi Alonso, el club ha apostado por una figura de la casa, Álvaro Arbeloa, hasta ahora responsable del Castilla, para dirigir al primer equipo en un momento clave de la temporada. Excapitán, campeón del mundo y símbolo de madridismo, Arbeloa representa continuidad, carácter y un mensaje claro hacia dentro y hacia fuera del club.

Pero con su ascenso al banquillo del Santiago Bernabéu, también regresan imágenes que parecían enterradas en la hemeroteca. Entre ellas, una especialmente incómoda: la pelea que protagonizó hace unos años con Fernando Torres, entonces entrenador del Juvenil División de Honor del Atlético de Madrid, en un derbi de la Copa de Campeones que acabó desbordando lo deportivo.

Un derbi juvenil que terminó como uno de máxima rivalidad

La Copa de Campeones 22/23 juvenil deparó un duelo de alto voltaje entre Real Madrid y Atlético. En la ida de los cuartos de final, los blancos se impusieron por 0-2, pero la vuelta en Valdebebas fue un auténtico infierno competitivo. El Atlético, dirigido por Fernando Torres, igualó la eliminatoria en apenas 40 minutos, mostrando una intensidad que descolocó al conjunto madridista.

Arbeloa como técnico en las inferiores del Real Madrid / EFE

Cuando todo apuntaba a una prórroga sin sobresaltos, el Real Madrid reaccionó a la épica. Dos goles en el minuto 93 y en el 96 llevaron el partido al empate (2-2) y desequilibraron definitivamente la eliminatoria. Fue entonces cuando el encuentro saltó por los aires.

El origen del conflicto en los banquillos

Según desveló posteriormente El Chiringuito, el detonante no fue un solo gesto, sino una cadena de provocaciones, malentendidos y reproches acumulados. Durante el partido, Arbeloa protestó de manera insistente varias decisiones arbitrales desde su área técnica. En ese contexto, el segundo entrenador de Fernando Torres le insultó, creyendo que sus comentarios iban dirigidos a los jugadores del Atlético.

Arbeloa respondió explicando que sus protestas eran hacia el árbitro, no hacia los futbolistas. El intercambio subió de tono y, ya sin intermediarios, el propio Arbeloa acabó insultando al técnico auxiliar rojiblanco. Aquello encendió definitivamente al banquillo colchonero.

El cara a cara entre dos símbolos

Fue entonces cuando Fernando Torres entró en escena. El exdelantero, símbolo eterno del Atlético, se encaró con Arbeloa convencido de que estaba faltando al respeto a sus jugadores. Según la versión conocida, Torres le recriminó que se dirigiera a los futbolistas, a lo que Arbeloa respondió señalando al banquillo atlético y afirmando que el verdadero problema estaba allí, concretamente en el segundo entrenador.

Arbeloa celebra un gol con Fernando Torres en el Liverpool / EFE

El intercambio verbal terminó de la peor manera posible: un empujón en la zona técnica, una pequeña tangana entre futbolistas y la expulsión de Fernando Torres, que protestó airadamente el segundo gol del Real Madrid durante el encuentro.

El pasado que vuelve con Arbeloa

Hoy, con Arbeloa convertido en entrenador del primer equipo del Real Madrid, aquella pelea vuelve a ser recordada. No tanto por lo que significó a nivel deportivo (un partido juvenil más), sino por lo que reveló del carácter del nuevo técnico blanco: intenso, vehemente, visceral cuando siente que los suyos están siendo atacados.

Arbeloa y Xabi Alonso en la presentación del técnico vasco en verano / Real Madrid

El club confía en que esa personalidad se traduzca ahora en liderazgo y competitividad al más alto nivel. Pero en el fútbol, la memoria es larga, y la imagen del empujón a Fernando Torres sigue siendo una de las escenas más comentadas de su etapa en los banquillos. El tiempo dirá si aquel episodio fue solo un exceso puntual en un derbi cargado de tensión o una advertencia temprana del estilo con el que Arbeloa afronta los momentos límite. De momento, el nuevo entrenador del Real Madrid sabe que su pasado, como su presente, estará siempre bajo la lupa.