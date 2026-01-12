Los posibles canteranos que podrían debutar con Arbeloa en el Real Madrid

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Real Madrid vuelve a situar al Castilla en el centro del debate. No por discurso, sino por contexto. Con un técnico que conoce la cantera y una temporada larga por delante, el rendimiento vuelve a ser el único argumento válido. Y en el filial hay varios jugadores que, por números y continuidad, merecen al menos estar en el radar del primer equipo.

César Palacios, producción desde la segunda línea

César Palacios es, a día de hoy, el futbolista más determinante del Castilla en términos de impacto directo. Siete goles y dos asistencias en Primera Federación desde el centro del campo lo colocan como el máximo anotador del equipo, un dato que explica buena parte del rendimiento ofensivo del filial. No es un jugador dominante en el juego, pero sí eficaz en los metros finales. Aparece bien en el área y resuelve sin necesidad de acumular protagonismo. En un contexto de rotaciones, su perfil encaja por rendimiento, no por ruido.

César Muñoz durante esta temporada en el Real Madrid Castilla / RRSS Real Madrid Castilla

Loren Zúñiga, un delantero funcional

Loren Zúñiga ha asumido el rol de referencia ofensiva con naturalidad. Cuatro goles y una asistencia no lo convierten en un goleador diferencial, pero sí en un delantero útil dentro del colectivo. Trabaja, fija centrales y participa en el juego sin exigir que el equipo gire a su alrededor. No destaca por cifras extraordinarias, pero tampoco desaparece. En un filial competitivo, eso ya es un punto a favor.

Loren Zuñiga con el Real Madrid Castilla / MARCA

Daniel Yáñez, intermitencia con desborde

Daniel Yáñez suma dos goles, dos asisencias y una participación irregular, pero su perfil sigue siendo interesante. Es un extremo vertical, capaz de generar situaciones de desequilibrio, aunque todavía le cuesta sostener su rendimiento durante los partidos. Tiene velocidad y atrevimiento, pero aún debe traducir eso en mayor continuidad. Su candidatura al primer equipo depende más de su evolución que de sus cifras actuales.

Daniel Yañez con el Real Madrid Castilla / @danielyb7

David Jiménez, regularidad desde el lateral

David Jiménez ha sido uno de los jugadores más utilizados del Castilla. Desde el lateral derecho ha aportado continuidad, minutos y algunas contribuciones ofensivas, sin grandes picos, pero sin caídas pronunciadas. Con un gol y tres asistencias, no es un lateral dominante, pero sí fiable, y esa regularidad suele pesar cuando se buscan soluciones de emergencia en el primer equipo.

David Jiménez en el Real Madrid Castilla / RRSS Real Madrid Castilla

El Castilla siempre ha sido un termómetro fiable del talento que viene, pero no una garantía de ascenso inmediato. Arbeloa lo sabe mejor que nadie. Por eso, más allá de nombres o expectativas, el verdadero examen para estos canteranos seguirá siendo el mismo: sostener su rendimiento semana tras semana. Si lo hacen, las oportunidades acabarán llegando.