Puado, adiós a la temporada por la lesión en el Ciutat: KO contra el Valencia CF
El delantero del RCD Espanyol sufre una rotura de ligamento cruzado anterior y deberá pasar por el quirófano. No jugará el 24 de enero contra el Valencia CF
Sebastián Vargas Rozo
El RCD Espanyol vivió una primera vuelta memorable en LaLiga. Los blanquiazules son quintos en la clasificación, sueñan con la meta de entrar en Europa y se saben capaces de plantar cara a cualquier rival de la competición. Sin embargo, el cierre de la 19ª jornada dejó un sabor amargo. Por empatar en el Ciutat de València ante el Levante cuando pudo haber conseguido tres puntos, y por la recaída de Javi Puado de su lesión de rodilla.
El capitán del Espanyol entró al campo al 69' y tuvo que retirarse al 73' abatido, consciente que se había hecho daño en el mismo sitio que le tuvo en el dique seco desde octubre. Manolo González miró con optimismo la lesión en rueda de prensa, aunque sin aventurarse al tener que hacerle más pruebas.
Las noticias, no obstante, son negativas. Javi Puado presenta una rotura de ligamento cruzado anterior y deberá pasar por el quirófano para tratarse, según reportes de Quique Iglesias. Mazazo bastante doloroso para el Espanyol de cara a la segunda parte de la temporada. Javier de Haro complementa que el capitán blanquiazul se practicará este jueves una artroscopia y que, en principio, se perderá lo que resta de temporada. El próximo sábado 24 de enero no jugará contra el Valencia CF.
Apenas duró cuatro minutos
El conjunto blanquiazul tendrá así una baja más tras las confirmadas de Javi Hernández y Luca Koleosho, el primero cedido al Mirandés y el segundo traspasado al Paris FC. Con esta coyuntura, el Espanyol acudiría al mercado de fichajes para buscar un delantero que sirva como reemplazo de un futbolista capital para sus aspiraciones, aunque insustituible en cuanto al liderazgo del equipo.
Puado ha disputado esta temporada 678', marcando dos goles y siendo titular indiscutido hasta su lesión en octubre. Reapareció en el derbi contra el Barça, jugando ocho minutos, e intentó hacer lo propio en Valencia, pero apenas duró 4' hasta recaer de las dolencias.
