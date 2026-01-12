El Real Madrid se carga a Xabi Alonso: Arbeloa nuevo entrenador

Nuevo volantazo en el banquillo del Real Madrid. El club ha anunciado la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. El Madrid toma la decisión después de muchos meses de fuertes críticas y de inestabilidad entorno al técnico tolosarra. A priori el Madrid explica que ha sido de "mutuo acuerdo" pero la realidad es que Alonso estaba en la picota y prácticamente estaba amortizado, solo había que esperar a que Florentino Pérez apretara el botón

Xabi Alonso había sido objeto de deseo del presidente del Real Madrid durante mucho tiempo: por el recuerdo que había dejado en el Madrid y por su trayectoria en el Bayer Leverkusen, al que hizo campeón de la Bundesliga. Desde 2021 se especulaba con el tolosarra como sustituto de Carlo Ancelotti, más aún tras una temporada decepcionante con el italiano, que tenía la suculenta oferta para entrenar a Brasil. Florentino Pérez tomó la decisión y apostó por Xabi Alonso, un proyecto que ha salido rana en solo unos meses al mando del equipo.

La etapa de Xabi Alonso en el Madrid termina tras 34 partidos en los que ha ganado 24 partidos con cuatro empates y seis derrotas. Alonso deja al equipo segundo en Liga a cuatro puntos de Madrid, séptimo en Champions, eliminado con una goleada en el Mundial de Clubes y perdiendo la Supercopa de España con el Barcelona.

La gran sorpresa es quién será el encargado de coger la riendas de la plantilla del Madrid. Otro viejo conocido como Álvaro Arbeloa es el elegido, que asciende desde el Madrid Castilla.

Algo que también era un secreto a voces, pues desde hacía meses se sabía que Arbeloa, bien visto por Florentino Pérez, era el siguiente en la línea divisoria.

Xabi Alonso y Arbeloa, juntos durante su etapa como jugadores del Real Madrid / SD

Este es el comunicado oficial de Xabi Alonso y de Álvaro Arbeloa

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla, durante un entrenamiento. / REAL MADRID

El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.

En SUPERDEPORTE estamos trabajando en estos momentos para dar más detalles sobre esta noticia. Sigue conectado a nuestra web y redes sociales para actualizar con nuevos datos en los próximos minutos.