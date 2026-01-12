El vídeo del desprecio de Mbappé a Xabi Alonso
El Real Madrid cayó este pasado domingo 12 de enero ante el FC Barcelona en la Supercopa de España. El equipo blanco compitió decentemente en comparación a sus anteriores duelos, sin embargo parece que esto no fue suficiente para Florentino: Xabi Alonso ha sido destituido de manera fulminante del Real Madrid. Con Álvaro Arbeloa como sustituto, el conjunto merengue tendrá que encauzar una situación complicada a nivel de juego, pero sobre todo, de vestuario. El vestuario del Real Madrid esta dejando momentos de desunión y aparentes conflictos internos, sobre todo con su ya exentrenador Xabi Alonso. Más información