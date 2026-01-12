Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
El vídeo del desprecio de Mbappé a Xabi Alonso

El vídeo del desprecio de Mbappé a Xabi Alonso

Redacción SD

El vídeo del desprecio de Mbappé a Xabi Alonso

Redacción SD

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Real Madrid cayó este pasado domingo 12 de enero ante el FC Barcelona en la Supercopa de España. El equipo blanco compitió decentemente en comparación a sus anteriores duelos, sin embargo parece que esto no fue suficiente para Florentino: Xabi Alonso ha sido destituido de manera fulminante del Real Madrid. Con Álvaro Arbeloa como sustituto, el conjunto merengue tendrá que encauzar una situación complicada a nivel de juego, pero sobre todo, de vestuario. El vestuario del Real Madrid esta dejando momentos de desunión y aparentes conflictos internos, sobre todo con su ya exentrenador Xabi Alonso. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents