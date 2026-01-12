El vídeo con Mbappé que condenó a Xabi Alonso

El Real Madrid cayó este pasado domingo 12 de enero ante el FC Barcelona en la Supercopa de España. El equipo blanco compitió decentemente en comparación a sus anteriores duelos, sin embargo parece que esto no fue suficiente para Florentino: Xabi Alonso ha sido destituido de manera fulminante del Real Madrid. Con Álvaro Arbeloa como sustituto, el conjunto merengue tendrá que encauzar una situación complicada a nivel de juego, pero sobre todo, de vestuario. El vestuario del Real Madrid esta dejando momentos de desunión y aparentes conflictos internos, sobre todo con su ya exentrenador Xabi Alonso.

Xabi Alonso da instrucciones a sus jugadores durante la pausa para la hidratación en la final de la Supercopa de España / Kai Försterling / EFE

Mbappé y Xabi Alonso: Una relación turbulenta

Uno de los conflictos más recientes fue la interacción entre Xabi y Mbappé tras la derrota por 3-2 en la Supercopa de España. En el vídeo se aprecia aparentemente como el entrenador merengue le indica a Mbappé y sus compañeros que se dispongan a realizar el mítico pasillo a los campeones culés.

Sin embargo, el '10' madridista dió la negativa, haciendo aparentes gestos de descontento con la decisión de su entrenador y consiguió que sus compañeros se dirigieran a los vestuarios, haciendo caso omiso a la decisión de su líder. Por parte del club merengue comentan que fue la Federación la que les pidió que salieran de esa zona por estar en medio del ángulo de las cámaras.