FÚTBOL
El vídeo con Mbappé que condenó a Xabi Alonso
Esta polémica pudo ser uno de los detonantes de la salida del técnico vasco
El Real Madrid cayó este pasado domingo 12 de enero ante el FC Barcelona en la Supercopa de España. El equipo blanco compitió decentemente en comparación a sus anteriores duelos, sin embargo parece que esto no fue suficiente para Florentino: Xabi Alonso ha sido destituido de manera fulminante del Real Madrid. Con Álvaro Arbeloa como sustituto, el conjunto merengue tendrá que encauzar una situación complicada a nivel de juego, pero sobre todo, de vestuario. El vestuario del Real Madrid esta dejando momentos de desunión y aparentes conflictos internos, sobre todo con su ya exentrenador Xabi Alonso.
Mbappé y Xabi Alonso: Una relación turbulenta
Uno de los conflictos más recientes fue la interacción entre Xabi y Mbappé tras la derrota por 3-2 en la Supercopa de España. En el vídeo se aprecia aparentemente como el entrenador merengue le indica a Mbappé y sus compañeros que se dispongan a realizar el mítico pasillo a los campeones culés.
Sin embargo, el '10' madridista dió la negativa, haciendo aparentes gestos de descontento con la decisión de su entrenador y consiguió que sus compañeros se dirigieran a los vestuarios, haciendo caso omiso a la decisión de su líder. Por parte del club merengue comentan que fue la Federación la que les pidió que salieran de esa zona por estar en medio del ángulo de las cámaras.
- Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”
- ¿Dónde está el límite de una posible dimisión? Corberán responde
- Comunicado oficial de la lesión de Thierry
- Cañizares estalla tras el Valencia - Elche : “Esto no se puede consentir”
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el insuficiente empate ante el Elche CF
- Recorrido y cortes de tráfico por la 10K Ibercaja Valencia
- Peter Lim condena al Valencia: Dos primeras vueltas consecutivas en puestos de descenso
- El Valencia Basket cae en Burgos y desciende al Grupo B de la Liga U