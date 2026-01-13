Oficial: El mítico Michael Carrick, nuevo entrenador del Manchester United

El Manchester United ya tiene nuevo entrenador. El club de Old Trafford anunció este martes que Michael Carrick es el nuevo técnico interino del primer equipo, cargo que ocupará hasta final de temporada tras la destitución de Rúben Amorim el pasado 5 de enero.El ex centrocampista y capitán del United, una de las figuras más reconocibles de la etapa moderna del club, toma así las riendas del equipo en un momento delicado, con el objetivo de estabilizar al conjunto en el tramo final del curso.

Michael Carrick en su etapa como jugador del Manchester United / Manchester United

El relevo tras Amorim

Desde la salida de Rúben Amorim, el Manchester United había estado dirigido de manera provisional por Darren Fletcher, quien asumió el cargo de forma temporal mientras el club decidía su siguiente paso. Finalmente, la entidad ha optado por una solución de la casa, confiando el banquillo a un hombre que conoce perfectamente el vestuario y la exigencia del club. Carrick, que defendió la camiseta del United como jugador entre 2006 y 2018, vuelve así al primer plano del fútbol de élite en el que será el mayor reto de su carrera como entrenador.

Ruben Amorim, durante el partido frente al Burnley el pasado 30 de agosto. / .

Debut de máxima exigencia

El estreno de Carrick no podría ser más exigente. Su primer partido al frente del equipo será el derbi de Manchester ante el City de Pep Guardiola, segundo clasificado de la Premier League. El encuentro se disputará este sábado en Old Trafford y supondrá una auténtica prueba de fuego para el nuevo técnico interino. Un contexto que pondrá a examen inmediato su capacidad para gestionar la presión, el vestuario y el momento deportivo del equipo.

Pep Guardiola como entrenador del Manchester City / Manchester City

Un United en plena crisis deportiva

Carrick hereda un Manchester United en serios problemas. El equipo es actualmente séptimo en la Premier League, a 17 puntos del líder, el Arsenal, y ya ha quedado eliminado de las dos competiciones coperas nacionales. La derrota en casa por 1-2 ante el Brighton en la FA Cup ha sido especialmente dolorosa, dejando al club ante su temporada más corta desde la 1914-15, con apenas 40 partidos oficiales disputados en total.