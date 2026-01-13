FÚTBOL
Oficial: El mítico Michael Carrick, nuevo entrenador del Manchester United
El ex centrocampista dirigirá a los ‘red devils’ como técnico interino hasta final de temporada
El Manchester United ya tiene nuevo entrenador. El club de Old Trafford anunció este martes que Michael Carrick es el nuevo técnico interino del primer equipo, cargo que ocupará hasta final de temporada tras la destitución de Rúben Amorim el pasado 5 de enero.El ex centrocampista y capitán del United, una de las figuras más reconocibles de la etapa moderna del club, toma así las riendas del equipo en un momento delicado, con el objetivo de estabilizar al conjunto en el tramo final del curso.
El relevo tras Amorim
Desde la salida de Rúben Amorim, el Manchester United había estado dirigido de manera provisional por Darren Fletcher, quien asumió el cargo de forma temporal mientras el club decidía su siguiente paso. Finalmente, la entidad ha optado por una solución de la casa, confiando el banquillo a un hombre que conoce perfectamente el vestuario y la exigencia del club. Carrick, que defendió la camiseta del United como jugador entre 2006 y 2018, vuelve así al primer plano del fútbol de élite en el que será el mayor reto de su carrera como entrenador.
Debut de máxima exigencia
El estreno de Carrick no podría ser más exigente. Su primer partido al frente del equipo será el derbi de Manchester ante el City de Pep Guardiola, segundo clasificado de la Premier League. El encuentro se disputará este sábado en Old Trafford y supondrá una auténtica prueba de fuego para el nuevo técnico interino. Un contexto que pondrá a examen inmediato su capacidad para gestionar la presión, el vestuario y el momento deportivo del equipo.
Un United en plena crisis deportiva
Carrick hereda un Manchester United en serios problemas. El equipo es actualmente séptimo en la Premier League, a 17 puntos del líder, el Arsenal, y ya ha quedado eliminado de las dos competiciones coperas nacionales. La derrota en casa por 1-2 ante el Brighton en la FA Cup ha sido especialmente dolorosa, dejando al club ante su temporada más corta desde la 1914-15, con apenas 40 partidos oficiales disputados en total.
- El Valencia ficha a Andreas Pieri, perla del fútbol chipriota que estaba seguida por clubes de media Europa
- Justin de Haas, central zurdo encima de la mesa del Valencia CF
- Los tres fichajes con los que el Getafe de Bordalás quiere enfrentarse al Valencia
- El vídeo con Mbappé que condenó a Xabi Alonso
- El fichaje del central, de prioritario a urgente: Los datos del agujero defensivo
- Final | ¡Paliza descomunal de Valencia Basket a Casademont Zaragoza!
- Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”
- Sólo Hugo Duro lleva más goles que Yarek esta temporada