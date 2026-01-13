¿Palo de Pellegrini a Florentino por despedir a Xabi Alonso?: "Uno depende de la madurez de la directiva"

Como no podía ser de otra manera, la destitución de Xabi Alonso está levantando todo tipo de reacciones. El Real Madrid anunció este lunes de sorpresa que el tolosarra dejaba de ser técnico del primer equipo y que su puesto lo pasaba a ocupar de forma automática Álvaro Arbeloa, que hasta ahora se estaba haciendo cargo del Real Madrid Castilla.

Las primeras horas tras el adiós de Xabi han sido de despedidas públicas de algunos de sus ya exfutbolistas, no todos, porque Vinícius y Bellinham no han escrito ningún mensaje en redes, y también de reacciones. El último en pronunicarse al respecto ha sido Manuel Pellegrini, entrenador del Betis y extécnico del Real Madrid ya con Florentino como presidente.

Pellegrini defiende a Xabi

El técnico chileno ha sido preguntado por el despido de Xabi en la rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Elche y ha dejado clara su disconformidad con la decisión: "No tengo todas las informaciones, pero no me parece lo correcto".

¿Dardo a Florentino?

Manuel Pellegrini expresó que lo ha "lamentado mucho" ya que "es un técnico que venía con una brillante carrera", y consideró que "no es correcto valorar un trabajo de tres o cuatro meses" porque "mejor o peor", el conjunto merengue "seguía en todas las competiciones y a cuatro puntos del primero" en LaLiga.

Además, dejó una frase muy potente que bien puede ser considerada un dardo hacia la directiva del Real Madrid y Florentino Pérez, con quien él trabajó durante su etapa en el club blanco: "Como técnico... uno depende de la madurez de la directiva".