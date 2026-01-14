Atlético, Athletic y Real Sociedad, primeros clasificados para cuartos de final de la Copa

Este martes, 13 de enero, ha comenzado la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. Las tres primeras eliminatorias han deparado en una noche de emociones fuertes la clasificación para los cuartos de final del Atlético de Madrid, el Athletic Club y la Real Sociedad.

A la postre se cumplieron los pronósticos, pero los enfrentamientos tuvieron de todo y los favoritos atravesaron momentos de máxima dificultad. El que menos sufrió fue el Atlético, aun así no pudo definir su billete hacia la siguiente fase hasta pasada la hora de juego. Por la mínima, los rojiblancos dejaron en la cuenta de los octavos al Deportivo de la Coruña.

Antoine Griezmann definió el partido con un gol de falta directa a los 61 minutos. No obstante, los gallegos, aspirantes al ascenso a Primera, jugaron sus bazas con acierto sus bazas y tras el 0-1 del francés continuaron creyendo en sus opciones y pudieron dar un susto a uno de los cuatro participantes de la Supercopa que comienzan su andadura en esta Copa en estos octavos de final.

El '7' francés sacó al Atlético de un apuro en Riazor / EFE

La polémica acompañó al tanto de los atléticos. El colegiado, Ricardo de Burgos, terminó señalando la falta que anotó Griezmann después de haber dejado jugar. Así lo explicó tras el duelo el jugador del Deport José Ángel Jurado: "Mi impresión es que Cardoso la pasa y ahí es cuando le hacemos falta, y el otro tira mal. Si la hubiera metido por la escuadra, no la habría parado y pitado la falta... Pero luego metió ese gol por la escuadra".

La Cultural de Sobrino lleva al límite de la prórroga al Athletic Club

Otro de los contendientes en la Supercopa, el Athletic Club de Ernesto Valverde, padeció todavía mucho más. La Cultural Leonesa, donde juega el exvalencianista Rubén Sobrino, lo llevó al límite. A la prórroga. Fue en el tiempo extra, con un jugador menos, los bilbaínos certificaron la clasificación con un tanto en el minuto 104, desde los once metros, de Unai Gómez.

Al encuentro entre la Cultural y el Athletic no le faltó de nada. Seis goles en el primer acto y polémica y tarjetas, en la segunda. Iván Calero adelantó por dos veces a los leoneses, el segundo gol llegó tras la revisión del VAR. Guruzeta, por su parte, se encargó de igualar el marcador con dos dianas. A los 41 minutos, Sobrino volvió a poner en ventaja a los locales con un penalti, y del mismo modo Sancet empató en el añadido de la primera mitad (48').

En la segunda mitad, empezó con un duro golpe para el Athletic, el central Paredes fue expulsado por protestar una falta en el medio campo. Alejandro Hernández le mostró la roja sin contemplación. A partir de ahí, los vascos se dedicaron a resistir y sufrir... y la moneda cayó de su lado.

El Athletic sufrió ante la Cultural Leonesa / CORDON PRESS

Marrero, héroe por una noche en Anoeta

En Anoeta tampoco lo pasaron nada bien ninguno de los dos 'Primeras' en liza: Real Sociedad - Osasuna. Todo se puso de cara para los 'rojillos' con un gol de Moncayola en el minuto 4 y, poco después, con otro en propia puerta de Oyarzabal. La Real dominó siempre el juego, el balón y las ocasiones, pero lo pasó fatal sin poder concretarlas. Los goles, para desesperación de su afición, tardaron en caer. El 1-2 no llegó hasta el 75' Turrientes acertó con su disparo y, más allá del 90', Zubeldia condujo el duelo del norte a la prórroga.

Un tiempo extra que tenía reservado más sufrimiento para los donostiarras. El capitán Mikel Oyarzabal dio continuidad a su mala noche con un penalti fallado en el minuto 107. El destino pasaba por la tanda de penaltis. Ahí, Oyarzabal se redimió iniciando la serie mandando el balón a la red. Marrero, portero para la Copa de la Real, se erigió en héroe. Su parada a Moncayola y, entre medias, los goles de Guedes y Soler hacían creer a Anoeta... pero, con todo a favor, Zakharyan envió al cielo el quinto lanzamiento que daba el pase. Catena, sin embargo, desperdició la ocasión de volver a empezar de cero. Unai Marrero volvió a repeler el balón y salió de Anoeta como MVP de la noche.

Los partidos pendientes por jugar

Este miércoles, los octavos de final de la Copa seguirán con las eliminatorias Albacete - Real Madrid, Betis - Elche y Alavés - Rayo. Todos a las nueve de la noche, misma hora a la que jugarán el jueves Racing y Barcelona y Burgos y Valencia.