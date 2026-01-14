Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Punt a punt’ retransmite el Burgos-Valencia y el Betis-Elche de los octavos de la Copa del Rey

La eliminatoria será a partido único y comenzará en À Punt Ràdio mañana miércoles a partir de las 20 horas en directo con el partido del equipo ilicitano contra el Betis.

Los jugadores del Valencia, celebrando un gol en Mestalla / À Punt

Jaume Puig

La semana deportiva en À Punt Ràdio ofrece un carrusel apasionante de la mano del equipo que encabeza el periodista Luis Urrutia desde el programa Punt a punt.

Este miércoles, los oyentes de la radio pública podrán vivir los octavos de final de la Copa del Rey en Punt a punt a partir de las 8 de la tarde, en directo, con el Betis-Elche. Además, el equipo del carrusel deportivo ofrecerá los tres partidos aplazados de Tercera División: Alzira-Atlético Saguntino, Vall d'Uixó-Jove Espanyol y Crevillent-Atlético Levante. Y la jornada concluirá con una nueva cita con la Euroliga femenina, con el partido Valencia Basket-Venecia, a las 19.15 h.

Xavi López Aróstegui en Venezia ante el Reyer

Xavi López Aróstegui en Venezia ante el Reyer / VBC

La Copa, en directo

El jueves 15 de enero, también a partir de las 20 h, Punt a punt acercará en directo el partido que disputa el Valencia en el Estadio de El Plantío contra el Burgos, con la narración de Luis Urrutia y los comentarios de Fernando Gómez, Juanjo Rodri y Carlos Egea. Una cita que los valencianistas esperan para ganar confianza en su juego y pasar a cuartos de final de la Copa. El equipo de Carlos Corberán afronta este duelo con la mirada puesta en mejorar el rendimiento del equipo y cambiar el rumbo de la temporada durante los próximos partidos para salir de la zona de descenso en la liga.

