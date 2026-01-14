Comunicado oficial del Atlético: Mateu Alemany saca 'petróleo' por Gallagher

El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han llegado a un acuerdo para el traspaso de Conor Gallagher al conjunto londinense. Mateu Alemany ha conseguido que el club inglés de la Premier League pague alrededor de 40 millones de euros que el club rojiblanco invertirá en un recambio de garantías. Este es el comunicado oficial:

De esta manera, el centrocampista inglés vuelve a su país para comenzar un nuevo desafío tras haber defendido nuestros colores durante una temporada y media. Gallagher llegó a nuestro club en verano de 2024 procedente del Chelsea y, desde entonces, ha disputado 77 partidos con la rojiblanca, marcando siete goles y repartiendo siete asistencias.

Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su entrega durante su paso por nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos personales y profesionales.

No encajó

La llegada de Conor Gallagher al Atlético de Madrid prometía energía, despliegue físico y una nueva lectura del centro del campo rojiblanco. Sin embargo, con el paso de las jornadas, la expectativa se ha ido diluyendo hasta convertirse en una sensación incómoda: la de un fichaje que no terminó de encajar.

Primeras palabras

“Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble.

"Quería ser jugador de los Spurs y, por suerte, el Club también lo pensó. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para saltar al campo"

"Sé lo genial que es la afición; estoy muy feliz de formar parte de ella y quiero crear momentos y recuerdos especiales juntos”.

Thomas Frank

“Conor es un centrocampista de primer nivel, y hemos trabajado incansablemente para incorporarlo a nuestra plantilla" Aún es joven, así que tiene mucho margen de mejora, pero también cuenta con una enorme experiencia en la Premier League, La Liga y con la selección inglesa.

"Conor ha capitaneado equipos, por lo que aportará liderazgo, madurez, carácter y personalidad a nuestro vestuario. Su potencia de carrera, su capacidad de presión y su olfato goleador nos fortalecerán en una zona clave del campo".

"Estoy entusiasmado por trabajar con él todos los días y sé que a la afición le encantará lo que aportará al equipo"