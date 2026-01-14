Al-Ittihad no se rinde con Messi: la obsesión saudí que desafía al dinero y al tiempo

La figura de Leo Messi sigue provocando movimientos sísmicos en el fútbol mundial incluso lejos de Europa. Desde Arabia Saudí, Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad, ha vuelto a encender el debate al reconocer públicamente su insistencia por fichar al astro argentino, dejando claro que, para él, el dinero no sería ningún impedimento. Su discurso no solo confirma contactos pasados, sino que refuerza una obsesión que parece no tener fecha de caducidad.

El dirigente saudí ha sido contundente: si Messi acepta vestir la camiseta amarilla y negra del Al-Ittihad, podría elegir libremente su salario, la duración del contrato e incluso firmar de por vida. Una propuesta sin precedentes que vuelve a situar a la Superliga Saudí en el centro del foco mediático internacional.

Una oferta histórica que sacudió el mercado

Durante las negociaciones de 2023, tras la salida de Messi del PSG, el Al-Ittihad puso sobre la mesa una cifra que parecía imposible de rechazar: hasta 1.400 millones de euros. Al Haili confirmó que el contacto fue directo y que la oferta estaba diseñada para convertir al argentino en el futbolista mejor pagado de la historia, superando cualquier registro anterior.

Leo Messi celebra un gol con el PSG en UEFA Champions League / EFE

Sin embargo, Messi optó por otro camino. El campeón del mundo priorizó su entorno familiar y su calidad de vida, decantándose finalmente por el Inter Miami. Una decisión que, según el propio presidente del club saudí, merece respeto: “Rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia. La familia es más importante que el dinero”.

Messi, la gran obsesión del fútbol saudí

La llegada de estrellas como Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar ha elevado el nivel y la visibilidad del fútbol saudí, pero para Al Haili ninguna de esas incorporaciones se compara con Messi. El presidente del Al-Ittihad lo considera el mejor jugador de la historia y cree que su impacto deportivo sería inmediato.

“Tener a Messi con nosotros significaría celebrar la liga incluso antes de que empezara”, aseguró en declaraciones recogidas por PurelyFootball y TNT Sports. Para el dirigente, el fichaje del argentino no es una cuestión económica, sino simbólica y deportiva, una forma de consolidar a Arabia Saudí como un epicentro del fútbol mundial.

Renovación con Inter Miami y futuro en el aire

Pese al ruido generado desde Oriente Medio, el presente de Messi está claramente definido. En octubre de 2025, el argentino renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, lo que prácticamente cierra cualquier puerta a corto plazo para un posible desembarco en la Superliga Saudí.

Aun así, Al Haili no pierde la esperanza. Insiste en que el Al-Ittihad siempre tendrá las puertas abiertas para Messi y que podría incorporarse “cuando quiera”, incluso en una etapa final de su carrera. La idea de un contrato vitalicio sigue latente como una tentación única en la historia del fútbol.

Más que dinero: el impacto global de Messi

El presidente del Al-Ittihad fue claro al subrayar que el impacto de Messi va mucho más allá de las cifras. Para él, tener al argentino en Arabia Saudí no supondría un beneficio económico personal, sino un salto cualitativo para la liga y para el país.

Leo Messi anotó un tanto de falta ante el Oporto / SD

La historia, de momento, parece escrita: Messi seguirá en Estados Unidos liderando el proyecto del Inter Miami. Pero mientras el argentino siga en activo, su nombre continuará alimentando sueños, titulares y propuestas imposibles. Y en Arabia Saudí, la obsesión por vestir a Messi de amarillo y negro permanece viva, esperando el momento adecuado para convertirse en realidad.