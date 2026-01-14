Los siete jugadores del Real Madrid que pidieron la cabeza de Xabi Alonso a Florentino Pérez

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid el pasado verano era el deseo que perseguía Florentino Pérez desde que tenía clara la salida de Ancelotti. El técnico vasco estaba de moda gracias al brutal trabajo realizado con el Bayer Leverkusen en las dos últimas campañas, logrando una Copa, una Bundesliga y una Supercopa, además de llegar a la final de la Europa League y ser nombrado técnico del año en Alemania.

El club decidió que era hora de un cambio y tocaba rejuvenecer la plantilla, por lo que ficharon a jóvenes como Huijsen, Carreras o Mastantuono, además de al lateral inglés Alexander-Arnold, quien lleva toda la temporada alternando tanto titularidades como lesiones con Dani Carvajal. Salieron de la plantilla jugadores veteranos, de esos que generan buen ambiente en el vestuario, como eran Vallejo, Modric o Lucas Vázquez. De puertas a dentro se perdía orden, disciplina y respeto por el escudo.

Arbeloa y Xabi Alonso en la presentación del técnico vasco en verano / Real Madrid

El equipo empezó bien LaLiga, sacando ventaja al Barcelona rápidamente y mostrando un juego ofensivo propio del equipo blanco, pero todo empezó a desmoronarse, mostrando no sólo un bajo rendimiento, sino desencuentros públicos con diversos jugadores. Vinícius en repetidas ocasiones, Bellingham, Valverde o Mbappé eran señalados a la par que apuntaban a Xabi Alonso. Líderes tóxicos en toda regla, especialmente el francés, que quedó señalado tras perder en la final de la Supercopa y empujar a sus compañeros al vestuario en vez de obedecer al técnico, que quería mostrar respeto al rival.

Redacción SD

El cuerpo técnico de Alonso sabía de la traición

No es novedad que el vestuario blanco, como ocurre en tantos otros, tenga enfrentamientos internos e incluso desencuentros con el entrenador. Lo que es menos habitual es que varios jugadores decidan hacerle la cama en el campo... y en los despachos. Tanto es así que la Cadena Ser arrojó este martes algo de luz sobre lo ocurrido: "El cuerpo técnico de Xabi Alonso sabe que desde el mes de noviembre hay siete jugadores que han estado criticando a Xabi Alonso ante la directiva, directa o indirectamente, y algunos de ellos son titulares". Ahora toca ver si Arbeloa llega mostrando su personalidad habitual o decide traicionar sus ideas y hacerlo con un perfil bajo al gusto de los díscolos del vestuario del Real Madrid. El tiempo dirá...