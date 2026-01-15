Balaídos y el Celta se pintan las uñas contra la homofobia
Los aficionados del Celta proponen, para el partido del sábado contra el Rayo Vallecano, acudir al estadio con las uñas pintadas en apoyo de su futbolista, insultado en el Pizjuán
La próxima cita liguera en Balaídos, entre el RC Celta de Vigo y el Rayo Vallecano, será especial... y colorida. Tras los insultos homófobos que sufrió Borja Iglesias a la salida del estadio Sánchez Pizjuán, la afición celeste ha organizado una iniciativa simbólica para arropar al delantero en su propio feudo.
Iglesias respondió con valentía e ironía a pares: "Qué raro, si estas cosas en el fútbol nunca pasan". Dos días después, Balaídos quiere responder en masa en una acción en defensa de Borja y de la libertad personal sin imposiciones de ningún tipo. La idea, impulsada en redes sociales por la peña Carcamäns da Arousa, propone que tanto los seguidores como los jugadores acudan al encuentro con las uñas pintadas, replicando así un gesto asociado al futbolista y transformándolo en señal de respaldo frente a la intolerancia.
Durante su salida del estadio sevillista, a Iglesias exaltados seguidores del Sevilla le dirigieron gritos ofensivos, entre ellos expresiones homófobas como "maricón de mierda", y el comentario "píntate las uñas" al salir del Pizjuán. Una frase que se ha convertido en el comienzo de la iniciativa en favor de la libertad individual y la diversidad en Balaídos.
Servicios de manicura telemática
La propuesta ha tenido gran repercusión en redes y ha recibido el apoyo del propio club y de otras peñas celestes. Incluso colectivos como Merlegos Celestes ofrecen servicios de manicura temática con motivos del panda —apodo de Borja— como forma de participación.
El delantero ya ha mostrado su adhesión a la iniciativa, compartiendo en sus perfiles una imagen con las uñas pintadas, mientras se espera que varios de sus compañeros también se sumen a la movilización.
Esta campaña pretende no solo respaldar al jugador, sino convertir Balaídos en un espacio de rechazo a la homofobia y de visibilidad por la diversidad dentro del fútbol.
