El Barça se atasca en Santander

La andadura del FC Barcelona en El Sardinero no ha empezado de la mejor manera. De hecho están un poco "rayados". Y es que la expedición barcelonista tuvo un percance antes de medirse al Racing de Santander que ha dado mucho que hablar en las redes sociales.

El autobús culé trataba de llegar al estadio racinguista para que sus jugadores entrasen a cambiarse, pero este trámite le costó más de lo debido. Fallo de cálculo del conductor del autobús, que no le dio para meter el vehículo por donde quería meterlo y lo encalló.

Luego la cosa ya no iba ni para adelante ni para atrás, haciéndole unas marcas a la carrocería que han dado mucho que hablar en las redes sociales por lo inusual de la situación. Una anécdota previa a la disputa del encuentro de la Copa del Rey.

El Barça, 'avisado' por el Madrid

El Racing recibe al Barça esta noche con la convicción de que lo imposible ya no lo es. La Copa —o la eliminatoria— vuelve a mostrar su rostro más caprichoso tras la debacle del Real Madrid en Albacete, y el conjunto cántabro quiere ser el segundo equipo en asestar un golpe mayúsculo a uno de los grandes del fútbol español.

El precedente es tan cercano como inquietante para el barcelonismo. La inesperada caída blanca ha agitado el tablero y ha convertido El Sardinero en un escenario cargado de expectativa, donde el Racing se aferra a la épica y el Barça comparece con más presión que margen de error. En este tipo de noches, la historia pesa menos que el contexto, y el contexto invita a creer.

El Racing, sin complejos

El equipo local llega sin complejos, sabedor de que su fortaleza pasa por la intensidad, el ritmo alto y el empuje de una grada que huele la sangre. El Racing no tiene nada que perder y mucho que ganar, un argumento que suele ser tan peligroso como un planteamiento táctico perfecto. La consigna es clara: competir cada balón como si fuera el último y llevar el partido a un terreno incómodo para el rival.

Lizancos en un partido frente el Racing / INSTAGRAM: lizancoos

Favoritos tras la debacle

En el otro lado, el Barça encara la cita con la obligación de imponer su jerarquía. La calidad individual y la profundidad de plantilla le sitúan como favorito, pero el aviso de Albacete resuena como una alarma difícil de silenciar. Cualquier atisbo de relajación puede resultar fatal en un duelo donde el detalle marcará la frontera entre la supervivencia y el fracaso.

El fútbol ya ha dictado sentencia antes en noches como esta. Si el Madrid cayó, el Barça sabe que no está a salvo. El Racing, mientras tanto, sueña despierto con prolongar la semana negra de los gigantes y escribir una página dorada en su historia. Todo está preparado para otra noche de Copa en la que David vuelve a mirar a Goliat sin miedo.