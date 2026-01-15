Hallan el cadáver de un futbolista ruso que jugó en España

El cuerpo sin vida del futbolista ruso Lionel Adams, hijo de padre nigeriano y madre rusa, fue hallado en Zvenígorod, ciudad satélite de Moscú, junto al edificio donde vive otro futbolista ruso, Timur Magomédov, portero del Dinamo Majackalá. "El futbolista Layonel Adams fue hallado muerto junto a un edificio en la ciudad de Zvenígorod de la región de Moscú", informó a TASS una fuente policial.

Según informaciones previas, el deportista se habría suicidado por un amor no compartido, señaló el canal de Telegram Shot. Sin embargo, la madre del futbolista ha negado esta versión en declaraciones al canal de Telegram Mash, al señalar que él no tenía pareja.

Fue golpeado y disparado recientemente

A finales de diciembre pasado, Adams tuvo que ser hospitalizado tras ser golpeado y recibir un disparo en la cadera junto a un restaurante en Zvenígorod. El incidente, en el que el futbolista habría sido atacado por al menos diez personas, tuvo lugar el pasado 27 de diciembre.

Adams fue hospitalizado, pero posteriormente se dio de alta por voluntad propia. El jugador, nacido en 1994, jugó en el equipo juvenil del CSKA entre 2012 y 2014. En 2017 jugó una temporada en el Cerceda español. Posteriormente jugó en los clubes Yenisei (Krasnoyarsk), Volga (Tver) y Kamaz (Naberzhnie Chelní).