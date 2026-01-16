El Getafe hace oficial su primer fichaje de invierno, Martín Satriano

El Getafe CF hizo oficial este viernes la incorporación del delantero uruguayo Martín Satriano, quien llega cedido desde el Olympique de Lyon, con opción de compra al término de la temporada. Este fichaje supone un refuerzo clave para el ataque azulón en busca de mejorar su rendimiento ofensivo. Este mismo domingo, a las 14:00 horas, Satriano podría estrenarse contra el Valencia. Todo depende del míster, José Bordalás. Parece probable que vaya en la lista, aunque será el alicantino el que decida si se queda en el banquillo o tiene ya la alternativa.

"Martín Satriano se convierte en el primer refuerzo invernal del Getafe CF. El delantero de 24 años, delantero centro, se unirá a la plantilla de José Bordalás en calidad de cedido, con una opción de compra al final del curso", anunció el club madrileño en un comunicado.

Con una plantilla reducida y varias bajas que han mermado su potencial, el Getafe añade un primer refuerzo de cara a la segunda mitad de LaLiga EA Sports. Satriano, formado en las categorías inferiores del Inter de Milán, debutó con el primer equipo en la Serie A en la temporada 2021/22. Desde entonces, ha sido un jugador destacado tanto en la Serie A como en la Ligue 1, jugando para equipos como Stade Brestois, Empoli, Lens y el Olympique de Lyon. En este último club, ha anotado tres goles esta temporada, uno de ellos en la Liga Europa.

Vinculado con el Valencia CF

El Valencia CF manejaba el nombre de este delantero uruguayo como alternativa a Umar Sadiq. Como demuestra la operación cerrada por el Getafe de Bordalás, la de Satriano era una opción mucho más asequible en lo económico que el delantero nigeriano, por quien finalmente la inversión rondará los cinco millones de euros.