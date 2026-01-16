El Girona prolonga su escalada a costa del Espanyol con dos goles de penalti

El Girona alargó su buen momento con su tercera victoria seguida al ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) con dos penaltis firmados por el ucraniano Vladyslav Vanat, el último especialmente protestado por la grada, en los minutos de tiempo añadido de la primera y la segunda mitad.

El conjunto gerundense exhibió más protagonismo ofensivo en el primer tiempo, aunque tuvo que esperar a una pena máxima para adelantarse. Tras el descanso, el Espanyol mejoró su versión arriba e inquietó a su rival, pero el segundo penalti rompió por completo el pulso.

El Girona arrancó inspirado y tuvo la primera ocasión a los dos minutos. Vanat disfrutó de un uno contra uno frente a Dmitrovic tras un pase al espacio de Álex Moreno, pero el portero atajó su disparo. El cuadro visitante no salió a especular en el RCDE Stadium, aunque no logró desmontar la defensa blanquiazul.

El Espanyol combinaba con fluidez en la medular, pero tampoco se presentaba arriba con claridad. El peligro periquito llegaba en forma de destellos, como una rosca de Romero frenada por Gazzaniga. El conjunto local no tenía el peso ofensivo habitual como anfitrión.

Era un choque de posesiones largas sin excesivo peligro. Al menos, la mayor parte del tiempo. Porque el Girona hacía más méritos para romper el equilibrio. Dmitrovic tuvo que sacar un mano prodigiosa en el minuto 35 para evitar el tanto de Lemar y Vanat, en la siguiente jugada y solo ante el meta, remató demasiado alto.

En el minuto 45, El Hilali cometió penalti sobre Hugo Rincón y el partido cambió. Vanat fue el encargado de lanzar la pena máxima y Dmitrovic la frustró. El portero serbio también frenó otra ocasión tras el rechace. El colegiado mandó repetir el lanzamiento al no tener el meta los pies sobre la línea y Vanat no falló.

En la reanudación, el Espanyol no parecía ser capaz de romper el dominio del Girona en el marcador. Su entrenador, Manolo González, movió su banquillo y dio entrada a Jofre, Rubén Sánchez y a Terrats. El anfitrión tenía que cambiar su versión, con menos mordiente del que ha mostrado en la mayor parte del curso.

Los cambios sentaron bien al conjunto local, más volcado arriba y con mayor intensidad. Los blanquiazules, que pidieron penalti tras una caída de Roberto Fernández en el área, inquietaron a Gazzaniga tras un disparo cruzado de Jofre y un centro de Romero que nadie llegó a conectar.

El Girona, con ventaja en el luminoso, estaba en un segundo plano, aunque enseñaba los dientes a fogonazos. Álex Moreno se plantó en la frontal tras una carrera desde el centro campo para mandar un latigazo pegado a un palo y avisar al Espanyol, que no remontaba. Entraron Francés y Asprilla por Bryan Gil y Lemar.

El Espanyol no se dejó intimidar y siguió acercándose. Cerca estuvo Cabrera, al rematar de cabeza un saque de esquina, de empatar en 76. En el 78, el uruguayo conectó un centro de Terrats y también se fue desviado. El anfitrión lo intentaba y llegaba. Centraba y lo probaba desde lejos, pero su mejoría no bastaba.

El Girona veía cómo el reloj le acercaba cada vez más la victoria. Con los periquitos volcados, los de Míchel disfrutaron de ocasiones en tramo final. No muy claras, pero lo suficiente como para frenar el monólogo local. El partido se rompió en el tiempo añadido, con un penalti sobre Asprilla.

El Espanyol protestó la pena máxima, por contacto de Rubén Sánchez sobre el jugador del Girona, y eso acabó con roja para un miembro del banquillo. Vanat, de nuevo, superó a Dmitrovic, puso el 0-2 en el marcador y selló el choque.