La viral broma de Vinicius y Arbeloa en el Real Madrid: "te llamaré gilipollas"

Què t’hi jugues! se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios deportivos más populares de SER Catalunya, la emisora de la Cadena SER en Barcelona. Tradicionalmente emitido al mediodía, el programa combina la información más actual del fútbol con un tono desenfadado que atrae tanto a los aficionados convencidos como a oyentes ocasionales. Su fórmula mezcla análisis riguroso, exclusivas informativas y un enfoque cercano que ha ayudado a marcar agenda en la cobertura del FC Barcelona.

Un ingrediente clave de este estilo es el periodista y humorista Albert Bermúdez, cuya presencia aporta el contrapunto lúdico que distingue al programa de otros espacios deportivos convencionales. Graduado en Periodismo y con experiencia en formatos de entretenimiento y deportes, Bermúdez se ha convertido en una de las voces más reconocibles de Què t’hi jugues! gracias a sus imitaciones, ocurrencias y reinterpretaciones de personajes futbolísticos, muchas veces centradas en el eterno rival. Sus segmentos —como versiones musicales de temas populares o críticas humorísticas sobre figuras del Real Madrid— se han hecho virales y refuerzan el tono irreverente del programa sin perder de vista la información de actualidad.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. / Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

En una radio deportiva que busca equilibrio entre el rigor y el entretenimiento, Bermúdez representa ese humor fresco que completa la oferta periodística del espacio: un profesional que sabe fusionar análisis futbolístico con el ingenio y la sátira, haciendo de Què t’hi jugues! un punto de referencia para quienes siguen la actualidad del Barça con una sonrisa.

La carta de Vinicius a Arbeloa

En uno de los últimos programas, Albert Bermúdez ha imaginado cómo sería una carta de Vinicius a su nuevo entrenador y este ha sido el resultado:

"Querido Álvaro Arbeloa. Esta es una carta de mí para ti. Lo primero cámbiate el nombre, porque es muy difícil. Es un trabalenguas. Mira yo qué fácil, me llamo Vini. No Álvaro Arbeloa, que es nombre de tonto gilipoyas. Ya has visto que el tuyo compañero de profesión no le ha funcionado muy bien lo de venir de entrenador aquí con nosotros. Pero no te preocupes, ser entrenador del Real Madrid es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es no enfadar a nadie. Si tu pones a mi todo el partido no me enfado. Si Fede Valverde juega de medio, no de lateral, porque entonces la novia se enfada... y peor la novia que el Fede. El Mbappé tienes que dejarle no bajar, y a mí tampoco, o te mando para Segunda, TONTO.

El Rudiger tienes que dejarle pegar un poco de vez en cuando. Gonzalo quiere que no le confundas con el utillero, bueno... hay 24 jugadores y algunos tienen que jugar sí o sí o se enfadan. Tu ya espabilas, no me cambias a mi porque si no voy a gritar enfadado. Y soy muy bueno porque tengo la paella por el mango, porque si no te portas bien conmigo no voy a renovar y el presidente se va a enfadar y tu al presidente no puedes enfadar.

Entonces... Si yo no soy titular y juego todo el partido no me voy a chivar. De qué, no lo sé. He visto que un jugador del Barcelona te llamaba cono. No entiendo el chiste, ya me explicarás.

Recibe un fuerte abrazo y bienvenido a club, Álvaro Arb... te llamaré gilipoyas".

Problemas del vestuario con Xabi

Según informes, varios de los jugadores más influyentes mostraron rechazo hacia su enfoque. En algunos casos, ese rechazo se manifestó en gestos de descontento en el campo (como la protesta de Vinícius Júnior tras una sustitución) o en quejas internas por sentirse “disrespetados” o poco escuchados por parte del técnico. La tensión entre Alonso y figuras como Vinícius, Jude Bellingham o incluso Kylian Mbappé fue interpretada como una señal de división, con sectores de la plantilla menos dispuestos a acatar sin rechistar las directrices del entrenador.

Un momento que numerosos medios señalan como emblemático del deterioro de las relaciones fue un estallido de Alonso en un entrenamiento, donde lanzó una frase que se hizo viral: “No sabía que venía a entrenar a una guardería”. Este comentario fue interpretado como un síntoma del hartazgo del técnico ante lo que él percibía como falta de entrega y profesionalismo por parte de sus jugadores, y ello profundizó la brecha entre ambos.