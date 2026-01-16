Zidane: "A los jugadores del Real Madrid tienes que caerles bien"

Con la salida de Xabi Alonso todavía en la retina y la relación con los futbolistas como la principal causa que se esgrime de su fallido paso por el banquillo blanco, Zinedine Zidane tomó la palabra en un podcast para hablar precisamente sobre esa cuestión y dejar unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente, especialmente porque parecen confirmar precisamente que los caprichos de los futbolistas tienen mucho peso y que caerles en gracia es importante para que tu estancia en el banquillo sea fructífera.

En una entrevista difundida en el canal de YouTube de Hamidou Msaidie, el técnico francés repasó su llegada al Real Madrid en enero de 2016 y la filosofía que, según él, marcó su éxito: estar “a disposición de los jugadores” y ganarse su confianza para poder implantar sus ideas.

"A disposición de los futbolistas"

“En el Real Madrid estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte al equipo, estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión. Estamos ahí para apoyarlos; tienes que demostrar que estás ahí para ellos. Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar tenemos que caerles bien. Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da… siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles”, afirmó Zidane, detallando lo que considera claves de su etapa triunfal en el club blanco.

Xabi Alonso da instrucciones a sus jugadores durante la pausa para la hidratación en la final de la Supercopa de España / Kai Försterling / EFE

Xabi Alonso, víctima

Estas palabras llegan en un momento delicado para el Real Madrid, tras la salida de Xabi Alonso, que ha dejado el club tras menos de ocho meses al frente del primer equipo. El club y el técnico acordaron la separación después de la derrota en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona y los resultados irregulares que habían marcado su corto mandato.

Según diversos medios del entorno madridista, uno de los factores que ha pesado en la decisión del club ha sido la relación del técnico con el vestuario, que no habría alcanzado el grado de sintonía necesario para cohesionar al equipo. Fuentes deportivas han apuntado a tensiones internas y a dificultades para consolidar una autoridad sólida sobre todos los futbolistas, un contraste marcado con lo que Zidane describe como esencial para triunfar en el Bernabéu.

Arbeloa empieza con mal pie

La gestión de las estrellas y la adaptación a un vestuario con perfiles muy altos ha sido interpretada como uno de los retos que Alonso no logró superar. A esto se suman las exigencias del entorno merengue y la presión de obtener resultados en un club con expectativas máximas. Con la salida de Alonso, el Real Madrid ha nombrado a Álvaro Arbeloa como su sustituto, confiando en la veteranía y el conocimiento interno del club para recomponer un vestuario que aún busca su identidad en esta temporada. El inicio del nuevo técnico, no obstante, trajó consigo a un Madrid desconocido en Albacete que acabó perdiendo el encuentro y cayendo eliminado por un rival de menor categoría.