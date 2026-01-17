REAL MADRID TV

Arbeloa va a meme por día: El vídeo con el que se mofan las redes del entrenador del Real Madrid

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa va camino de convertirse en uno de los personajes futbolísticos con más memes en las redes sociales. Arbeloa, que no es santo de devoción de muchos por su carácter 'mourinhista', se ha granjeado una gran animadversión después de la discutida destitución de Xabi Alonso. Sin embargo Arbeloa también hace mucho de sí como para que sea la comidilla de las redes sociales. En este último vídeo de Real Madrid TV se puede ver a Arbeloa bajándose del bus para enfrentarse al Levante UD en ese paseo hasta el vestuario, el técnico del Madrid pasa por delante de una vitrina en la que se ven todas las Champions del Madrid. Arbeloa, conocedor de que hay una cámara, se ha parado para 'admirar' los trofeos... el vídeo rápidamente se ha convertido en la mofa de las redes sociales.