El Bernabéu cierra el círculo con Vinícius Jr.

Durante años se ha movido desde Madrid una campaña de victimización constante de Vinícius Jr. A pesar de tener 'trifulcas' con todas las aficiones rivales y de haberse encarado con jugadores de casi todos los equipos, desde la capital de España se trató de criminalizar a todas ellas.

La realidad es que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y en un caso tan hilarante como del 'Vini' no iba a ser una excepción. Y es que el estadio que faltaba por abroncarle casi al unísono ya lo ha hecho... y ha sido el suyo: el Santiago Bernabéu, que en el día de los reproches a todo el mundo cargó contra el brasileño más que contra nadie.

El madridismo está contra él

El madridismo ya no le soporta. Su egoísmo, la reacción hacia Xabi Alonso tras ser cambiado contra el Barça y que es considerado como uno de los grandes momentos de ruptura del proyecto del tolosarra y en general su actitud agotan y el madridismo no ha sido una exepción.

Y lo mostraron sin parar. Cuando se mencionó su nombre desde la megafonía en los onces iniciales le cayó la del pulpo, algo que no le sentó nadia bien a juzgar por su imagen abatido en el túnel de vestuarios. Pero esto solamente sería el principio de una tarde en el que el Bernabéu lo puso en el centro de la diana.

Álvaro Arbeloa y Vinicius Júnior hablan durante el partido de Copa del Rey ante el Albacete / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Partido muy flojo

Cada vez que la tocaba, cada error que tenía... La gente se le echaba encima. Su partido, de hecho, fue el fiel reflejo dle ambiente que se generó contra él: fallos en el regate, acciones en los que se dejaba el balón atrás. Todo un cuadro.

La reacción de Vinícius, eso sí, no fue la de mandar a la afición "A Segunda" ni inventarse ningún cántico coral de todo el estadio contra él... Pero tampoco se quedó de brazos cruzados. Dolido en su ego, el brasileño contestó a la gente con irónicos aplausos y cuando acabó el partido, al contrario que el resto de sus compañeros, no fue al centro del campo a aplaudir a los aficionados, marchándose a toda prisa a túnel de vestuarios.

Relación rota... renovación en el aire

La relación entre el brasileño y el madridismo parece rota mientras su renovación sigue en el aire. Lo que está claro es que lo que llevan años denunciando todas las aficiones ya es un problema que tienen en el Santiago Bernabéu, que se suma a los pitos al futbolista, da la razón al resto de hinchadas y cierra el círculo de Vinícius.