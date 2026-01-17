Dro, cerca de marcharse del Barça: la perla de La Masia que decepciona a Hansi Flick

El FC Barcelona está a punto de perder a una de las joyas más prometedoras de su cantera. Dro, centrocampista gallego formado en La Masia, dejará el club en los próximos días después de que un club extranjero esté dispuesto a abonar íntegramente su cláusula de rescisión, fijada en seis millones de euros. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el seno del primer equipo y, especialmente, en Hansi Flick, que contaba con el futbolista como una pieza estratégica de futuro.

El jugador cumplió la mayoría de edad recientemente, celebrando sus 18 años durante el viaje de regreso desde Arabia tras la conquista de la Supercopa. Apenas unos días después, comunicó personalmente al entrenador su intención de marcharse, un gesto que ha marcado un antes y un después en su relación con el técnico alemán.

La decepción de Hansi Flick

La reacción de Flick no fue precisamente cordial. El entrenador del Barça considera a Dro uno de los jóvenes a los que había seguido con mayor atención, integrándolo en la dinámica del primer equipo y dándole minutos oficiales. La marcha del centrocampista supone la pérdida de un futbolista formado íntegramente en La Masia, con una proyección que ilusionaba al cuerpo técnico. "Es la decepción más grande de mi vida", afirmó el técnico germano.

Flick y Eric Garcia, en la última sesión. / SD

Tan profunda ha sido la decepción que Flick ha decidido apartar al jugador de los entrenamientos del primer equipo, dando por hecha su salida. El objetivo es doble: evitar riesgos de lesión y asumir que el futbolista ya no está plenamente enfocado en el proyecto deportivo azulgrana.

Un debut que ilusionó al barcelonismo

Dro no era un nombre cualquiera dentro del vestuario. Su debut con el primer equipo llegó en un partido de Liga ante la Real Sociedad, precisamente el próximo rival del Barça en el campeonato. Aquel día fue titular, disputó la primera mitad y fue sustituido al descanso en un encuentro que exigía un cambio de ritmo para remontar.

Dro conduce el balón delante de Podence. / Jordi Cotrina

Ese estreno reforzó la idea de Flick de que estaba ante un jugador especial, uno de esos talentos que encajan en el ADN del club y que pueden marcar diferencias a medio plazo. Por eso, su salida se interpreta internamente como otra oportunidad perdida para consolidar talento propio.

Un futuro lejos del Camp Nou

La decisión del futbolista es firme. Con contrato pendiente de renovación y ya con 18 años cumplidos, Dro ha optado por aceptar una propuesta económica y deportiva muy superior a la que tenía actualmente en el Barça. El club azulgrana ingresará una cantidad inesperada, pero asume el riesgo de ver cómo el jugador explota lejos del Camp Nou.

Paris Saint Germain's head coach Luis Enrique during the UEFA Champions League phase soccer match between FC Barcelona and PSG in Barcelona, Spain, 01 October 2025. EFE/Alberto Estevez / Alberto Estevez / EFE

En las últimas horas se ha confirmado que varios grandes de Europa se han posicionado para hacerse con sus servicios. Entre ellos destaca el Paris Saint-Germain, que ve en Dro un perfil ideal para reforzar su centro del campo a largo plazo. La información ha sido avanzada por Fabrizio Romano, quien asegura que existe una oferta firme sobre la mesa del jugador.

Otra perla que se escapa de La Masia

Dro llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del fútbol base del Val Miñor de Nigrán y, en apenas dos años, pasó de promesa silenciosa a futbolista del primer equipo. Su salida reabre el debate sobre la dificultad del club para retener talento joven en un contexto económico complejo y con la competencia feroz de los grandes gigantes europeos.

El futuro del jugador se resolverá en cuestión de horas o días, pero su marcha ya es un hecho. El Barça pierde a una de sus perlas más brillantes y Hansi Flick, a un futbolista en el que confiaba plenamente. Una historia más que alimenta la sensación de que La Masia sigue produciendo talento… pero no siempre logra disfrutarlo.