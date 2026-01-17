El Girona acelera por Fran Beltrán: acuerdo con el jugador y negociación avanzada con el Celta

El futuro de Fran Beltrán apunta con fuerza a Montilivi. El Girona FC ha dado un paso adelante decisivo para cerrar el fichaje del centrocampista del RC Celta en este mercado de invierno, adelantando así su llegada seis meses antes de que finalice su contrato, previsto para el próximo 30 de junio. El jugador, que no entra en los planes a largo plazo del club gallego, ve con muy buenos ojos el cambio de aires y considera que el proyecto gerundense es el paso ideal en este momento de su carrera.

Tal y como ha informado la Cadena SER Girona, las negociaciones entre Girona y Celta están muy avanzadas y existe una excelente sintonía entre todas las partes implicadas. El acuerdo con el futbolista está prácticamente cerrado y solo faltan pequeños detalles entre clubes para que la operación pueda hacerse oficial antes del cierre del mercado invernal.

Un fichaje estratégico pedido por Míchel

La llegada de Fran Beltrán no es una oportunidad de mercado improvisada. Se trata de una petición expresa de Míchel Sánchez, que lleva varios mercados solicitando la incorporación del mediocentro madrileño. El técnico considera que su perfil encaja a la perfección en el modelo de juego del Girona, especialmente por su capacidad para dar continuidad al balón, su criterio en la salida desde atrás y su inteligencia táctica.

El entrenador del Girona, Míchel, este sábado en rueda de prensa. / David Borrat / EFE

Beltrán, por su parte, está plenamente convencido del proyecto. Sabe que contará con un rol mucho más relevante que el que ha tenido esta temporada en el Celta y valora especialmente la confianza que el entrenador ha mostrado en él de forma reiterada.

El Celta prefiere traspasar antes que perderlo gratis

Desde Vigo, la postura es clara. El RC Celta no tiene intención de ofrecerle la renovación a Fran Beltrán y prefiere obtener una pequeña compensación económica ahora antes que verlo marchar libre en verano. En A Sede son conscientes de que el futbolista atraviesa sus últimos meses de contrato y no pondrán excesivos obstáculos a su salida.

Llegado en 2018 procedente del Rayo Vallecano por ocho millones de euros, el centrocampista de 26 años parecía destinado a ser un pilar del proyecto celeste, pero su protagonismo ha ido disminuyendo con el paso de las temporadas.

Un rol secundario en la rotación de Claudio Giráldez

Los números explican bien la situación. Fran Beltrán ha tenido un papel claramente secundario en la rotación diseñada por Claudio Giráldez. Esta temporada ha disputado alrededor de 960 minutos repartidos en 15 partidos oficiales, siendo titular en solo siete encuentros de Liga. En la jerarquía del centro del campo está por detrás de jugadores como Ilaix Moriba, Miguel Román o Hugo Sotelo.

El entrenador del Celta, Giráldez / SD

Esta falta de continuidad ha sido determinante para que ni el club ni el jugador contemplasen seriamente una renovación, obligando a su entorno a buscar un nuevo destino competitivo.

Consecuencias en la planificación del Celta

El Celta comenzó la temporada con cinco mediocentros en la plantilla y ya ha aligerado efectivos con la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander. La salida de Fran Beltrán supondría una nueva baja en la medular, lo que podría obligar al club a acudir al mercado o a promocionar talento del filial. En este contexto, el joven Hugo Burcio, que ya se entrena con el primer equipo, aparece como el principal candidato a ocupar ese espacio en la dinámica de la primera plantilla.

El Girona se adelanta a otros pretendientes

El Girona FC ha sabido moverse rápido y con determinación. Equipos como el Sevilla FC también habían mostrado interés en Fran Beltrán de cara al próximo verano, pero el club catalán ha ganado la partida apostando por un traspaso inmediato.

Todo apunta a que, salvo giro inesperado, el centrocampista madrileño vestirá de rojiblanco en las próximas horas. Un movimiento que refuerza el ambicioso proyecto del Girona y permite a Fran Beltrán relanzar su carrera en un entorno que confía plenamente en su fútbol.