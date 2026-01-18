El Cádiz CF se mofa del Real Madrid y de Arbeloa

No ha sido una buena semana para el Real Madrid. El club prescindió de los servicios de un Xabi Alonso al que la plantilla dio la espalda y optó por ascender a Álvaro Arbeloa al primer equipo. El exlateral, muy de la cuerda de Florentino Pérez, fue el elegido por el presidente de la entidad para esa tarea.

Días más tarde, un desconocido entrenador en la élite se enfrentaba al Albacete en su primer partido en el cargo. A priori, un partido cómodo contra un rival de menor categoría, a posteriori, el primer varapalo del nuevo entrenador, que todo lo que toca lo convierte en meme.

A 'meme' por día

Arbeloa apeló al Espíritu de Juanito en la rueda de prensa al partido previo contra el Levante, se paró de forma tribunera frente a los trofeos del Madrid en un pasillo por el que ha pasado cientos de veces consciente de que le estaban grabando y en rueda de prensa dijo que los que cantan contra Florentino no son madridistas.

Álvaro Arbeloa y Vinicius Júnior hablan durante el partido de Copa del Rey ante el Albacete / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Desde luego el aterrizaje de Arbeloa en el banquillo del Madrid se presta y no poco a la comedia con una primera semana más propia de 'Pantomina Full' que de entrenador profesional. Y claro, con las chirigotas de Cádiz en plena ebullición en el conjunto gaditano no se pudieron resistir.

El cartel del partido contra el Cádiz

El equipo amarillo se mide al Albacete después de la eliminación al Madrid este fin de semana y en el cartel de preparación del partido no han podido evitar la 'sorna' hacia el entrenador blanco, ya que lo han escenificado como una lucha entre El Joker y Batman, que lleva en su cinturón un 'cono'.

El título del cartel, además, es "𝗨𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗷𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀" en referencia a que en su etapa como jugador, al futbolista madridista le llamaban "cono" por ser normalmente el peor jugador dentro de alineaciones repletas de estrellas y nombres imponentes.