Escándalo en la final de la Copa África: Senegal se va del campo tras un penalti para Marruecos

La final de la Copa África vivió una situación sin precedentes que ha dado la vuelta al continente. Senegal decidió no continuar el partido tras la concesión de un penalti a favor de Marruecos que desató la indignación del combinado senegalés. La decisión arbitral, tomada tras la intervención del VAR, fue considerada injusta por jugadores y cuerpo técnico, que abandonaron el terreno de juego entre protestas en una imagen que ya forma partde la historia del torneo.

El encuentro, marcado hasta ese momento por la igualdad y la tensión propia de una final continental, quedó totalmente eclipsado por una acción que ha generado una fuerte polémica arbitral y un debate abierto sobre el uso del VAR en la Copa África. La Confederación Africana de Fútbol deberá pronunciarse en las próximas horas sobre un episodio que amenaza con dejar una profunda huella en la credibilidad del campeonato y que ha provocado reacciones inmediatas en redes sociales y medios internacionales.

La acción que desencadenó el caos llegó tras un agarrón de Diouf a Brahim dentro del área / Movistar

La acción que desencadenó el caos llegó tras un agarrón de Diouf a Brahim dentro del área, una jugada que el colegiado señaló como penalti tras revisar la acción, desatando la furia del banquillo senegalés. Mientras los jugadores rodeaban al árbitro entre gestos de incredulidad, las cámaras captaron al seleccionador Pape Thiaw haciendo claros gestos hacia sus futbolistas para que abandonaran el terreno de juego, en una escena de máxima tensión. El ambiente se volvió irrespirable, con protestas airadas, cuerpos técnicos enfrentados y un estadio completamente en shock ante lo que estaba ocurriendo en plena final de la Copa África.

Finalmente, tras varios minutos de desconcierto, Mané logró calmar a sus compañeros y los convenció de volver al terreno de juego, intentando retomar la final. Sin embargo, la tensión no disminuyó: en el momento clave, Brahim se encargó del penalti y lo ejecutó al estilo panenka, fallando su lanzamiento, lo que aumentó aún más la incertidumbre y el dramatismo de una final marcada por la polémica y los gestos de incredulidad en todas las gradas.

La final de la Copa África quedará marcada por el polémico episodio entre Senegal y Marruecos, con el robo de Brahim dentro del área que desató la ira senegalesa y casi provoca el abandono del partido. Aunque finalmente los jugadores regresaron al campo, el penalti fallado al estilo panenka dejó a Senegal sin opciones y Marruecos celebrando entre la polémica. Un episodio histórico que combina tensión, debate arbitral y momentos decisivos, y que seguirá generando repercusión en medios y redes por el robo de Brahim, el VAR y la actuación de Senegal en la final.