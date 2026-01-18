Manex Lozano olvida su error marcando y se acuerda de su afición

Manex Lozano ha sido uno de los nombres de la semana por su clara ocasión de gol en el partido de Copa del Rey frente al FC Barcelona que podría haber forzado la prórroga antes de que el conjunto azulgrana sentenciara el partido. El joven delantero, en un mano a mano con Joan García, optó por disparar a puerta en vez de regalarle el tanto a su compañero, que esperaba completamente solo a su lado para empujarla, y se topó con un paradón del guardameta azulgrana.

Desde esa misma noche, Manex Lozano ha sido víctimas de lamentables insultos a través de redes sociales recriminándole su decisión. Tanto su entrenador como sus compañeros salieron desde el primer momento en su defensa, justificando su decisión y destacando la juventud del futbolista.

La mejor forma de redimirse

Este domingo, el Racing y Manex Lozano se reencontraban con su afición en el duelo que enfrentaba al conjunto cántabro, líder del Segunda, con Las Palmas, otro candidato al ascenso. La respuesta del Racing no ha podido ser mejor, superando con un contundente 4-1 a los canarios y reafirmando su primera plaza.

Y la mejor noticia para Manex Lozano es que ha tenido la oportunidad de redimirse de su error anotando el gol que abría el marcador y allanaba el camino para su equipo. Un tanto de muy bella factura desde una posición, curiosamente, parecida a la de su ocasión frente al FC Barcelona.

Manex Lozano pidiendo perdón / LaLiga

Perdón a la afición

Después de celebrar el gol junto a sus compañeros, Manex Lozano se ha acordado de la afición racingista, haciendo un gesto con el que claramente les pedía perdón por lo sucedido frente al FC Barcelona. El Sardinero ha respondido con una ovación hacia su futbolista, todavía muy joven y con mucha proyección.