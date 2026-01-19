Europa Press

Así avanzan las obras de La Romareda en Zaragoza

La Romareda, emblemático estadio de Zaragoza, ha sido testigo de décadas de historia deportiva y cultural desde su inauguración en 1957. Reconocido por su arquitectura funcional y su ambiente cercano al público, ha acogido innumerables partidos de fútbol del Real Zaragoza, así como conciertos y eventos especiales. A lo largo de los años, el estadio ha experimentado varias remodelaciones y mejoras, cada una con plazos de ejecución adaptados a las necesidades del momento, combinando modernización con respeto por su identidad original, consolidándose como un referente en el ocio y deporte aragonés.