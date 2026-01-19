El Barça se mueve en la portería, Álex Remiro en el punto de mira

El FC Barcelona se habría puesto manos a la obra para traer a Can Barça al portero de la Real Sociedad Álex Remiro.

Las oficinas del conjunto blaugrana ya tantearon al portero de Cascante antes del fichaje de Joan García y este mercado de verano el portero navarro podría salir de su actual club por 10 millones, un precio muy por debajo de su valor real y de su cláusula actual que se eleva hasta los 50 millones. Esta oportunidad llega por la finalización de su contrato en el verano del 2027.

El FC Barcelona tiene clara su apuesta y el número 1 es claramente Joan García y esto lo sabe tanto Remiro como su entorno que no lo consideran una negativa para firmar por el Barça según cuenta Mundo Deportivo.

Álex Remiro en un partido con la Real Sociedad / Agencia EFE

El baile de la portería del Barcelona

Deco y la junta directiva del Barça lleva varios años trabajando en la portería del club, después de una década de tranquilidad con el alemán Marc-André Ter Stegen (33) una grave lesión y su edad activaron las alarmas para traer al mejor sustituto posible. Tras la lesión a mitad de temporada llegó a Barcelona Wojciech Szczęsny (35) rescatado de su retiro, que cumplió con su papel la temporada pasada.

En verano, sin tanta urgencia aprovecharon la oportunidad de mercado para ejecutar la clausula de 25 millones de Joan García que había sido uno de los mejores porteros de la Liga y dejar claro que era su apuesta de futuro. Algo que no sentó nada bien al capitán del barça y hasta ese momento portero titular.

Dejen salir

Ter Stegen ya tiene un acuerdo para marcharse cedido al Girona hasta final de temporada e intentar jugar el mundial en verano. El alemán tiene contrato hasta 2028, por otra parte está Iñaki Peña renovado hasta 2029 y cedido en el Elche. A la espera también si Wojciech Szczęsny decide retirarse otra vez.

Con este caos en la portería el Barça tiene el radar activado en la portería tanto para dejar salir como para el posible fichaje de Remiro.