Europa Press

La bronca de Mbappé a la afición del Madrid

Declaraciones del jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, en la rueda de prensa previa al partido de fase de liga de la Champions League contra el Mónaco. Mbappé ha hablado sobre el rival, su primer equipo en el fútbol profesional, y ha reconocido que "es un equipo que siempre sabe aguantar el nivel en Europa". Respecto a las críticas del Bernabéu, ha comentado que "la culpa es de todo el equipo" y que "si hay que pitar, que se pite a toda la plantilla". En cuanto a la capacidad de mejora del equipo, ha asegurado que el vestuario está "listo para ganar todos los títulos". (Fuente: Real Madrid TV) Más información