Decididos los enfrentamientos de cuartos de final de Copa del Rey

Decididos los enfrentamientos de cuartos de final de Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ha celebrado el sorteo correspondiente a los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE. El Albacete Balompié, único superviviente de Segunda División, ha quedado emparejado con el Fútbol Club Barcelona. Respecto a los otros dos equipos que disputaron la pasada Supercopa de España, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, han quedado emparejados con el Real Betis y el Valencia Club de Fútbol, respectivamente. El partido restante enfrentará al Deportivo Alavés contra la Real Sociedad.

