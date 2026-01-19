La jornada 20ª de la LaLiga EA Sports dejó muchos datos. Uno de ellos son los tres puntos que recorta el Real Madrid al líder, el FC Barcelona, tras el pinchazo de los catalanes ante la Real Sociedad. Sólo un punto les separa ahora, mientras que el Atlético iguala al Villarreal en la lucha por la tercera plaza. En la zona baja ganaron Osasuna, Mallorca y Valencia CF, saliendo los de Corberán de los puestos de descenso tras imponerse al Getafe, que se mete en un lío.

Las 10 curiosidades de la jornada 20 de LaLiga

1 – El Barcelona pierde tras 9 victorias seguidas

El Barcelona, derrotado por 2-1 por la Real Sociedad en San Sebastián, perdió después de nueve victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, aunque aún sostiene el liderato de la clasificación. Desde el pasado 26 de octubre, con un 2-1 contra el Real Madrid en el Bernabéu, no cedía puntos el conjunto azulgrana en esta competición.

2 – La garantía de Mbappé: algún gol en 14 de sus 18 partidos en esta Liga

Kylian Mbappé formó como titular, marcó el 1-0 de penalti en la victoria por 2-0 contra el Levante y sostuvo su recorrido imponente en LaLiga EA Sports, con 19 goles en 18 partidos y al menos un tanto en 14 de esos 18 duelos. Sólo se quedó sin batir la portería contraria en cuatro de esos choques: la victoria 2-1 ante el Mallorca, los empates con el Rayo (0-0) y el Elche (2-2) y la derrota por 0-2 con el Celta en el Bernabéu.

3 – Novena victoria seguida en casa del Atlético

El Atlético de Madrid, vencedor por 1-0 con un gol de Alexander Sorloth, sumó su novena victoria consecutiva en el estadio Metropolitano en LaLiga EA Sports, que suben hasta doce entre todas las competiciones si se le añade la Liga de Campeones.

Simeone: “Sé lo que quiero y no voy a parar hasta que las energías se me acaben” / EFE

4 – El Espanyol, sin goles ni puntos en sus dos últimos partidos como local

El Espanyol enlaza tres jornadas sin ganar, con un empate y dos derrotas, ambas concentradas en su estadio, donde volvió a perder este viernes por 0-2 con el Girona tras haberlo hecho anteriormente por 0-2 frente al Barcelona. No atravesaba una racha igual de tres encuentros sin triunfo en LaLiga desde la octava cita, con cuatro consecutivos.

5 – Vanat, 4 goles en las últimas tres victorias seguidas del Girona

El delantero Vladyslav Vanat protagonizó de nuevo el triunfo del Girona, con los dos goles del 0-2 en el campo del Espanyol, para agrandar su racha hasta los cuatro tantos en las últimas tres citas de LaLiga, todas ellas ganadas por su equipo, que repunta en la clasificación. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco duelos en el campeonato.

6 – Aitor Ruibal, 3 goles en las 2 últimas victorias del Betis.

Aitor Ruibal marcó el 1-0 con el que el Betis abrió su triunfo por 2-0 contra el Villarreal para reencontrar la victoria dos jornadas después, desde que se impuso por 4-0 al Getafe también en el estadio de La Cartuja y también con goles de Ruibal. Entonces anotó dos. Ha sumado tres dianas en los dos últimos partidos ganados por su equipo. Decisivo.

7 – El Celta, 5 triunfos en sus últimas 6 jornadas invicto

Seis jornadas suma ya el Celta sin una sola derrota en LaLiga EA Sports, pero su salto está en su cantidad de victorias, cinco en ese tramo, la última de ellas por 3-0 ante el Rayo Vallecano. Desde que se impuso por 0-2 en el Bernabéu al Real Madrid, en esta secuencia de seis encuentros ha marcado doce goles y sólo ha encajado uno.

8 – Muriqi, segundo máximo goleador de la historia del Mallorca en LaLiga tras Eto'o

Vedraq Muriqi marcó los tres goles de la victoria por 3-2 del Mallorca sobre el Athletic Club para convertirse, además, en el segundo máximo goleador de la historia del club balear en LaLiga EA Sports, ya por delante de Juan Arango, con 45, y sólo superado por Samuel Eto'o, que anotó 54. Muriqi suma 48 tantos ya con su 'triplete' de este sábado.

9 – Osasuna se sostiene en El Sadar: sus 3 únicas victorias en 12 jornadas son en casa

Osasuna venció por 3-2 al Oviedo para reafirmarse como local. Sólo ha ganado en El Sadar en este curso, en el que ha vencido tres de sus últimos cuatro duelos. Son, a la vez, sus únicas tres victorias a lo largo de los últimos 12 encuentros en LaLiga EA Sports.

Gayà celebra el gol / LaLiga

10 – La primera victoria como visitante impulsa al Valencia fuera del descenso

En su décima salida del curso, después de tres empates y seis derrotas, el Valencia obtuvo su primera victoria lejos de Mestalla en LaLiga EA Sports para salir fuera del descenso, al imponerse por 0-1 al Getafe. Aún quedan dos conjuntos sin triunfos fuera de casa en este ejercicio liguero. Son Osasuna y Elche.