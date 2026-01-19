Media Liga se pelea por el fichaje de Raúl Moro

Los últimos días del mercado de fichajes invernal se prevén frenéticos para la mayoría de los equipos que peinan el mercado en busca de oportunidades para mejorar su plantilla de cara al segundo tramo de la temporada. LaLiga española, además, cuenta con la peculiaridad de que el Fair Play Financiero ahoga más que casi en cualquier otro sitio, por lo que las oportunidades son más reducidas.

Desde el comienzo de enero suena el nombre de un viejo conocido de Primera División que podría regresar al fútbol español aunque sea durante unos meses, y no es otro que Raúl Moro. El centrocampista puso rumbo al Ajax el pasado verano después de ser el único jugador salvable de la desastrosa temporada del Valladolid, pero su aventura en Ámseterdam no va todo lo bien que le gustaría y estos días podría salir cedido en busca de minutos.

Según ha informado Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, tanto el club neerlandés como Raúl Moro están estudiando en las últimas horas su situación y podrían estar cerca de concretar que la mejor opción es una salida.

Qarabag's Matheus Silva, left, and Ajax's Raul Moro fight for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Qarabag and Ajax in Baku, Azerbaijan, Wednesday, Dec. 10, 2025. (AP Photo) / EFE

Cinco clubes le pretenden en España

Si Raúl Moro termina saliendo, en España no le van a faltar pretendientes, y menos con el reciente recuerdo de su temporada en el Valladolid, que fue considerablemente buena. Según el mencionado periodista, hasta cinco clubes de Primera ya han dejado claro que tienen interés en Raúl Moro, y algunos de ellos son 'europeos'. Osasuna, Mallorca, Espanyol, Real Sociedad y Villarreal serían los clubes pendientes del exjugador del Valladolid.

La lesión de Kubo lo cambia todo

Los txuri urdines podrían ser uno de los equipos que más fuerte apueste después de que Take Kubo sufriera una lesión aparatosa frente al FC Barcelona que, a falta de confirmación, podría tenerle varias semanas de baja. Moro es un perfil parecido y podría convertirse en el perfecto sustituto del japonés.

¿Más dinamita para el Villarreal?

Sobre el papel, el Villarreal parece el equipo que menos necesita a Raúl Moro, más todavía tras el KO en Copa y Champions. Aún así, incorporar al centrocampista ofensivo dotaría de todavía más armas a Marcelino para competir en el segundo tramo de temporada con licencia para soñar en todo en Liga.