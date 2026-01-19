Los recogepelotas de Marruecos agredieron y robaron al portero suplente de Senegal en plena final de Copa África

La vergüenza tiene muchas caras en el fútbol y este domingo el mundo fue testigo de varios episodios graves. La final de la Copa África entre Marruecos y Senegal partía con el cuadro local como claro favorito. La encerrona estaba servida y es que antes del encuentro ya se trató de dinamitar la confianza del rival y sus aficionados con varias situaciones impropias de un país organizador de una cita de altura.

Al poco de sonar el pitido inicial, ya se empezaron a ver cosas muy raras. El arbitraje era muy casero, se anuló un gol legal a Senegal y se pitó un extraño penalti para la anfitriona que, por fortuna para el rival, el madridista Brahim falló al tirarlo 'a lo panenka'. Esto ocurrió después de que Sané convenciera a sus compañeros para regresar al campo. La indignación era total, pero Pape Gueye (jugador del Villarreal) obró el milagro y dejó a Marruecos sin el trofeo que tanto había buscado dentro y fuera del césped.

Momento de máxima tensión en la final de la Copa África tras el penalti señalado a favor de Marruecos. / MOVISTAR FÚTBOL

Dentro de las muchas vergüenzas de la organización también puede señalarse al juego sucio de Marruecos, donde tanto algunos futbolistas como los recogepelotas, no pararon hasta robar más de una toalla al portero senegalés Mendy. Tanto es así que Yehvan Diouf, guardameta suplente de Senegal, tuvo que acudir en ayuda de su compañero. Lloviendo y con el césped empapado, la toalla es indispensable para poder secarse la cara y los guantes. Por ello, alguien decidió mandar a los recogepelotas a robarle la toalla de nuevo a toda costa, mostrándose varios episodios violentos y persecuciones por la banda en pleno partido hasta el punto de lanzarse contra él sobre el césped cuatro jóvenes. No era la primera vez que Marruecos ejecutaba estas tretas y es que, sin ir más lejos, el portero de Nigeria ya lo padeció en semifinales.

Jugadores de Marruecos se sumaron al 'robo' de toallas

Por si fuera poco, el propio Ismael Saibari, jugador internacional por Marruecos nacido en Terrassa, se pasó parte de la prórroga persiguiendo el mismo objetivo y el madrileño Hakimi, obligó a un senegalés a saltar la valla para recuperar una toalla. El colegiado, en todo momento, permitió el juego antideportivo marroquí. Visto lo sucedido en toda una final de Copa África, mucho le queda a Marruecos para ser digna de organizar un Mundial junto a España y Portugal. La cita, si nada cambia, será en 2030.