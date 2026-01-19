La norma de la Champions y el mercado de fichajes invernal

Ni Antoine Semenyo, fichado por el Manchester City; ni Giacomo Raspadori, reclutado por el Atalanta; ni Conor Gallagher, contratado por el Tottenham, ni ninguno de los fichajes hechos hasta ahora en el mercado de invierno aún pueden competir en la Liga de Campeones, hasta el final de la fase liga, cuando cada equipo puede inscribir tres jugadores nuevos para jugar a partir de las eliminatorias.

Ya pueden actuar en sus respectivas competiciones nacionales, pero no en la máxima competición europea, según recogen las normas de los refuerzos de enero en este torneo, también en la Liga Europa y la Liga Conferencia: "Una vez finalizada la fase liga y antes del inicio de la fase eliminatoria, un club podrá inscribir un máximo de tres nuevos jugadores elegibles para los partidos restantes de la competición en curso".

André Almeida ante Gallagher / LaLiga

Así lo recoge el artículo 32.01 de la normas de la UEFA para estas competiciones, en las que se mantiene el límite de 25 inscritos en la llamada lista A. Si con los fichajes sobrepasan esa cantidad, deben eliminar a otros jugadores de la nómina que entrega a la UEFA. La fecha límite de inscripciones es el 5 de febrero, a las doce de la noche.

Puede haber jugado antes con otro equipo de Champions

No hay condicionantes de haber participado antes con otro club en la fase liga de esta edición de la Liga de Campeones. "Cualquiera o todos los jugadores (…) pueden haber sido alineados por otro club en la fase de clasificación, los play-offs o la fase liga de la Liga de Campeones, la Liga Europa o la Liga Conferencia", dicta el artículo 32.03, según informa la UEFA.