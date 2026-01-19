El padre del futbolista Davinchi, entre los desaparecidos del accidente ferroviario, tras asistir al Getafe-Valencia

Con el paso de las horas se va conociendo la identidad de algunas de las personas que iba en el tren Alvia Madrid-Huelva que chocó con otro Iryo y ha provocado ya la cifra oficial de 39 fallecidos. Entre los desparecidos está David Cordón, padre del joven futbolista de 18 años del Getafe Davinchi, que había acudido a presenciar el encuentro liguero de la Primera División del club madrileño ante el Valencia junto a su hijo y que después había cogido el tren con destino a la capital onubense. Por ahora no se conocen noticias sobre su paradero.

El Getafe ha hecho público a través de las redes sociales un comunicado pidiendo respeto, prudencia y solidaridad. Además de comprensión. "Desde el Getafe C.F., y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón “Davinchi”, rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad. Mantenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias a todos por la comprensión", asegura el club.

David Cordón ha sido uno de los mejores deportistas que ha dado Huelva. Exjugador de la selección española de fútbol playa, en su palmarés destacan dos subcampeonatos del Mundo (2003 y 2004) y dos campeonatos de Europa (2001 y 2004) y también fue elegido mejor jugador de la Euroliga en 2004. Su hijo Davinchi llegó el pasado verano al Getafe, club en el que ha debutado en Primera División esta temporada, procedente del Recreativo de Huelva, equipo en el que se formó en sus escalafones inferiores y con el que llegó a jugar en el primer conjunto la pasada campaña en Primera RFEF con sólo 16 años. Actualmente está recuperándose de una grave lesión en el menisco.

El mensaje de Davinchi en redes sociales. / SD

El propio lateral zurdo del Getafe ha publicado esta mañana una historia de Instagram junto al siguiente mensaje: "Cristo, en ti pongo mi fe y mi voluntad: pase lo que pase, creo en ti y en tu amor eterno", junto a la pieza La Esperanza de María.