Redacción SD

De tal palo tal astilla: Van Persie saca a su hijo y se clava dos golazos en el descuento

¡Vaya noche más increíble vivieron los aficionados del Feyenoord y, en concreto, su entrenador! El ex goleador Robin Van Persie es el técnico del equipo de Rótterdam y vivió un partido frenético contra el Sparta. Desesperado por el 1-3 en el marcador, dio entrada al campo a su hijo Shaqueel. Van Persie Jr puso el 3-2 de tacón en el minuto 88' y ya en el descuento hizo una chilena para el 3-3, sin embargo, el Sparta hizo el definitivo 3-4 minutos después.