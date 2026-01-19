El 'palo' de Mbappé a la afición del Real Madrid
El francés criticó duramente a sus seguidores tras los pitos en el Santiago Bernabéu
En la rueda de prensa previa al duelo de Champions League frente al AS Mónaco, Kylian Mbappé abordó varios temas clave sobre la situación del Real Madrid y la relación con la afición. El francés se refirió a los pitos que recibió el equipo en el Santiago Bernabéu, especialmente hacia Vinícius Jr., y defendió a sus compañeros: “Si van a pitar, que sea a toda la plantilla y no solo a uno”, subrayando que el bajo rendimiento es un problema colectivo y no individual. Insistió en que todos en el vestuario deben sentirse respaldados: “Cada jugador necesita sentir el apoyo del equipo y de la afición para dar lo mejor de sí”.
El francés también defendió la figura de Vinícius: “Vinícius es un jugador extraordinario, no solo por su calidad, sino por su entrega y actitud dentro y fuera del campo”. Mbappé destacó que la responsabilidad de cambiar la situación recae en todos: “Nosotros debemos responder en el campo y recuperar la confianza de la afición con nuestro rendimiento”.
Próximo objetivo: Mónaco
Sobre su próximo rival, el Mónaco, su club formativo, Mbappé mostró respeto: “Siempre es especial volver a ver al Mónaco; es un equipo competitivo y respetamos mucho su historia y lo que representa”. Al mismo tiempo, dejó claro el objetivo del Real Madrid: “Tenemos que salir agresivos y concentrados para ganar el partido”.
Con estas declaraciones, Mbappé buscó proteger a sus compañeros, reforzar la unidad interna y apelar a la responsabilidad colectiva del equipo, mientras afrontan la Champions con la presión de la afición y la necesidad de resultados.
