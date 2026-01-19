Xabi Alonso podría cambiar el Bernabéu por el banquillo de un grande

El mercado de banquillos en el fútbol europeo vive un nuevo episodio de especulación tras la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y las crecientes dudas sobre la continuidad de Arne Slot al frente del Liverpool. La posibilidad de que el vasco recale en Anfield se ha instalado con fuerza en todos los debates, generando especulación y tensión en las dos orillas del fútbol continental, multiplicada por las reacciones en redes sociales

Xabi Alonso, cuya etapa en el banquillo blanco concluyó abruptamente tras solo siete meses en el cargo, en principio por desavenencias con su plantilla que le llevaron a empeorar los resultados y experimentar dolorosas derrotas. Su salida del Santiago Bernabéu, comunicada como una decisión conjunta con la directiva madridista, abre ahora un abanico de posibilidades para el técnico español, considerado como uno de los entrenadores más prometedores de Europa.

Arne Slot, en el alambre

En Liverpool, Arne Slot ha experimentado altibajos esta temporada y su puesto está en entredicho. Aunque lideró al equipo hacia la consecución de la Premier League en su primera campaña, los resultados de la actual temporada han sido irregulares y no han satisfecho plenamente a la afición ni a ciertos sectores del club. Un reciente empate 1-1 ante Burnley y varios tropiezos sin éxito rotundo han avivado los rumores sobre su futuro en Anfield, en un contexto donde la estabilidad del banquillo no está garantizada.

Liverpool's manager Arne Slot talks to an official during the Champions League soccer match between Liverpool and Real Madrid in Liverpool, England, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Jon Super) / Jon Super / AP

Ante esta situación, el nombre de Alonso ha surgido en círculos próximos al club inglés como una alternativa de alto perfil, capaz de cubrir la vacante si el Liverpool decidiese emprender un cambio de timón. El periodista Daniel Taylor, de hecho, afirmó en sus redes sociales que el tolosarra es el mejor colocado entre las alternativas a Slot en caso de decidir pulsar el botón rojo y consumar la permuta en el banquillo.

Slot, ajeno a la especulación

Slot, por su parte, ha abordado la situación con cautela. El técnico neerlandés ha reconocido públicamente la rareza de la velocidad con la que se están produciendo cambios de entrenadores en clubes de élite, incluyendo la salida de Alonso, pero ha rechazado que su futuro inmediato esté condicionado directamente por lo ocurrido en Madrid. Slot ha subrayado que la dinámica de sus responsabilidades en Liverpool y el modelo de gestión interna son distintos, aunque admite que la presión forma parte inherente del cargo en un club con la exigencia del Liverpool. El escenario plantea ahora un futuro incierto para ambos banquillos: Real Madrid encara el resto de la temporada con Álvaro Arbeloa como sustituto interino del vasco, mientras que el conjunto red observa con atención el rendimiento colectivo y el pulso entre expectativas y resultados de Slot.