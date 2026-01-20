Los problemas crecen para Dani Gómez en el Zaragoza

El recorrido de Dani Gómez en los últimos años por Levante UD, RCD Espanyol, Valencia CF y Real Zaragoza dibuja el perfil de un delantero que nunca terminó de dar el salto que se le presuponía y cuya evolución ha ido claramente a la baja. Más allá de contextos, entrenadores o sistemas, el análisis de su rendimiento deja una conclusión difícil de esquivar: su impacto en el juego ha sido reducido, su aportación goleadora insuficiente y su influencia en los equipos, marginal para un futbolista llamado a marcar diferencias en el último tercio del campo. Ahora, el Sporting de Gijón aparece como una de las opciones para cerrar su refuerzo antes de que cierre el mercado, aunque el cuadro asturiano no tiene claro si acometer la operación debido a su rendimiento tanto en Primera como en Segunda.

Dani Gómez celebra el gol en el último minuto / Valencia CF

En el Levante UD se concentró el mayor volumen de minutos y, paradójicamente, también quedó más expuesta su incapacidad para consolidarse como referencia ofensiva. Dani Gómez alternó titularidades y suplencias en un equipo que, durante varias temporadas, tuvo serios problemas estructurales en ataque. Se le pedía movilidad, presión y presencia en el área, pero su producción real fue muy inferior a lo esperado. Nunca fue un delantero fiable de cara a gol ni un generador constante de ventajas para sus compañeros. Su juego se diluía entre desmarques poco agresivos, controles imprecisos y una alarmante falta de contundencia en el remate. En un Levante necesitado de eficacia, su rendimiento terminó siendo más un lastre que una solución, hasta el punto de convertirse en una pieza prescindible.

Dani Gómez - Zaragoza / EFE

Su paso por el Espanyol

El paso por el RCD Espanyol, aunque más breve, tampoco sirvió para cambiar la narrativa. En un equipo que competía en un contexto de alta exigencia, Dani Gómez apenas logró hacerse notar. Su participación fue limitada y cuando tuvo oportunidades no logró aprovecharlas. Se le vio falto de confianza, sin colmillo en el área y con una lectura de juego pobre en los momentos clave. Lejos de ofrecer un perfil complementario o revolucionar los partidos desde el banquillo, su presencia pasó desapercibida. En Cornellà dejó la sensación de ser un delantero que no eleva el nivel competitivo del grupo, sino que se adapta a un papel secundario sin capacidad para alterar el guion.

Su paso por el Valencia CF

En el Valencia CF, el escenario fue aún más exigente y el resultado, igualmente decepcionante. Dani Gómez llegó a Mestalla en un momento convulso para el club, pero ni siquiera en ese contexto logró encontrar un espacio propio. Sus minutos fueron escasos y su rendimiento, irrelevante. No aportó goles, no fijó centrales, no generó juego de espaldas ni ofreció soluciones en ataque. Cada aparición reforzaba la idea de un futbolista superado por la presión, incapaz de asumir responsabilidades y sin la personalidad necesaria para competir en un entorno de élite. Su etapa en el Valencia quedó reducida a una experiencia fallida, sin peso deportivo ni recuerdo positivo.

Su paso por el Real Zaragoza

La cesión al Real Zaragoza debía ser una oportunidad para reencontrarse con sensaciones en LaLiga Hypermotion, una categoría históricamente propicia para delanteros en busca de relanzamiento. Sin embargo, el resultado fue nuevamente negativo. En La Romareda, Dani Gómez mostró las mismas carencias de siempre: escasa presencia en el área, falta de instinto goleador y una preocupante desconexión del juego ofensivo. Ni como titular ni como revulsivo fue capaz de cambiar partidos o asumir el rol de delantero determinante que el Zaragoza necesitaba. Su aportación quedó muy lejos de lo esperado y su paso por el club aragonés reforzó la percepción de un futbolista estancado, sin evolución ni margen inmediato de mejora.

En conjunto, el análisis de sus últimos años es claro. Dani Gómez ha jugado mal de forma sostenida, sin continuidad, sin gol y sin capacidad para marcar diferencias en ninguno de sus destinos. Ha tenido oportunidades en distintos contextos y categorías, pero no ha sabido convertirlas en rendimiento tangible. En un fútbol cada vez más exigente con los números y el impacto real, su trayectoria reciente le sitúa en una posición comprometida: la de un delantero que acumula partidos, pero no argumentos deportivos para seguir siendo una apuesta sólida en proyectos ambiciosos.