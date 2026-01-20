La hipocresía de Mbappé con el Mónaco

El fútbol actual está inundado de tópicos y falsedad, de palabras vacías y de gestos cara a la galería. El último en protagonizar uno de ellos ha sido Kylian Mbappé, reincidente en la materia, que si en sala de prensa elogió a Xabi Alonso cuando las imágenes le retratan como un futbolista de los que hacia caso omiso al tolosarra de manera habitual, el mundo del fútbol también le ha afeado la hipocresía a la hora de dirigirse al Mónaco con cariño y agradecimiento cuando en su momento se marchó al PSG y no fue precisamente respetuoso en los enfrentamientos posteriores con los monegascos. Más bien todo lo contrario.

En la rueda de prensa previa al crucial encuentro de la Liga de Campeones contra el AS Mónaco, su primer club profesional, Mbappé hizo un guiño público a su etapa en el Principado. Según recogió la comparecencia celebrada el lunes, el delantero destacó la importancia histórica del Mónaco como “equipo de alto nivel” y afrontó el duelo reconociendo el valor que tuvo para su carrera, aunque centró sus comentarios en el contexto del partido y la responsabilidad colectiva de su actual equipo, el Real Madrid.

Kylian Mbappé, en el partido de la primera vuelta en Orriols / SD

Un gesto desafiante con la camiseta del PSG

En el plano estrictamente futbolístico y emocional, no es raro que Mbappé hable con respeto de su antiguo club. Sin embargo, muchos aficionados han recordado que el gesto contrasta claramente con otra imagen de Mbappé frente al AS Mónaco en su etapa anterior: cuando, ya como jugador del Paris Saint-Germain (PSG), marcó un gol frente a ellos y celebró besando el escudo de su camiseta parisina con evidente énfasis. Ese festejo, interpretado por muchos como un gesto de rivalidad agresiva hacia su antiguo club, ha quedado grabado en la memoria futbolística de una parte de la afición francesa y europea.

Doblete y beso al escudo

En 2020 Mbappé le hizo un doblete al Mónaco y se besó el escudo, un gesto provocativo teniendo en cuenta que se formó en las categorías inferiores del club del principado, que además era el gran rival a batir en la Ligue 1 por su club, algo que sentó muy mal al equipo y afición rojiblancas.

La historia de Mbappé, desde su despegue en el Mónaco hasta convertirse en una superestrella en París y ahora en Madrid, está llena de episodios polémicos. Este último —su discurso ante la prensa reconociendo la importancia de un club que una vez enfrentó con gestos de poco respeto— deja en evidencia una conducta realmente deshonesta.