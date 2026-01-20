¡Bombazo Kang In Lee! El PSG le pone precio y apunta a volver a LaLiga

Ojo porque Kang In Lee puede ser uno de los bombazos de este mercado de invierno al que todavía le faltan alrededor de diez días abierto. El canterano del Valencia, que lleva tres temporadas defendiendo los colores del PSG, podría volver a hacer las maletas y regresar a LaLiga, donde el Atlético de Madrid le espera con los brazos abiertos si es que finalmente abandona el Parque de los Príncipes.

El interés rojiblanco en el jugador surcoreano no es ninguna novedad. Desde hace tiempo ya se ha rumoreado con que el Atlético de Madrid lo tiene en su lista de grandes deseos para reforzar tanto las bandas como la posición de mediapunta. Sin embargo, el PSG nunca ha sido un equipo que ponga demasiadas facilidades para dejar salir a sus futbolistas, y menos si son importantes. Es verdad que Kang In no se ha convertido en la pieza angular del proyecto parisino, pero sí es un futbolista con cierto peso desde su llegada.

En cualquier caso, la novedad en este culebrón Kang In-Atlético está precisamente ahí, en la postura del PSG. Y es que, según informa el diario MARCA, el conjunto de la capital francesa le habría abierto la puerta de salida al exvalencianista, eso sí, con un precio lo suficientemente alto como para sacar beneficio: entre 40 y 50 millones de euros, según el mecionado medio.

Mateu Alemany, manos a la obra

Ambos clubes están en conversaciones y no precisamente en una fase inicial. Mateu Alemany, director deportivo rojiblanco y ex de FC Barcelona y Valencia, viajó la semana pasada a París con la idea de acercar posturas y dejar encarrilado el fichaje del futbolista. De momento no hay un acuerdo entre clubes, y es que el precio de salida es elevado, pero el Atlético sigue buscando la fórmula para incorporar a Kang In antes de que acabe el actual mercado de fichajes.

En contra de la voluntad de Luis Enrique

Aunque parece más sencillo, otro de los obstáculos a superar para el fichaje es la voluntad de Luis Enrique, que no ha dado ningún indicio de querer desprenderse a mitad de temporada de un futbolista que, si bien no es titular, suele participar en los partidos con bastante regularidad.

Simeone confía en las llegadas

Esta misma semana, Diego Pablo Simeone ha dejado la puerta abierta a la llegada de nuevos fichajes, de hecho se los ha pedido al club. En rueda de prensa expresó que "todavía quedan días para que para que pueda llegar alguna incorporación, que seguramente llegará, y ahora a centrarnos en lo que lo que nos atañe que es el ya".

De prodigio de la casa 'maltratado' al éxito internacional

Kang In Lee, mediocampista ofensivo surcoreano formado en la academia del Valencia CF desde 2011, comenzó a dejar huella en el fútbol europeo con su llegada al primer equipo en la temporada 2018-19. El 30 de octubre de 2018 debutó oficialmente con el primer equipo en un partido de Copa del Rey, apenas con 17 años, convirtiéndose en el futbolista surcoreano más joven en hacerlo en Europa.

Su progresión continuó con su primer partido en La Liga el 12 de enero de 2019, donde entró como suplente y se convirtió en el jugador extranjero más joven en debutar con el Valencia en la competición. Poco después fue inscrito con dorsal oficial y asumió cada vez más protagonismo.

En la temporada 2019-20, Kang Insiguió batiendo récords: debutó en la UEFA Champions League con el Valencia y, el 25 de septiembre de 2019, anotó su primer gol en La Liga, rompiendo el registro de futbolista no español más joven en marcar con el club. Durante la campaña 2020-21 también destacó por su visión de juego, logrando ser el jugador más joven del siglo XXI en asistir dos goles en un mismo partido de liga.

A pesar de su talento y de un importante seguimiento mediático, el mediocampista y el club terminaron separando sus caminos en agosto de 2021, cuando Kang In rescindió su contrato y se marchó libre al Mallorca para que el Valencia pudiera inscribir a Marcos André. Una apuesta que, años más tarde, parece ridícula con el brasileño jugando en Segunda y el asiático siendo campeón de la Champions con el PSG.